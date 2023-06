Die Auswahl an Samsung-Tablets ist schon ziemlich groß. Das Unternehmen deckt im Grunde alles zwischen 100 und deutlich über 1.000 Euro ab. Doch genau wie bei den Smartphones ist auch bei den Tablets überall noch ein Plätzchen zu finden, wo ein neues Modell reinpassen würde. Genau das soll Samsung mit der Galaxy-Tab-S9-Serie füllen wollen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus kommt

Ende Juli findet das nächste Unpacked-Event von Samsung statt. Auf diesem werden nicht nur neue Falt-Handys und Smartwatches erwartet, sondern auch Tablets. Die Galaxy-Tab-S9-Serie soll dort in Form des Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra vorgestellt werden. Etwas später soll es auch ein Galaxy Tab S9 FE als Nachfolger des Galaxy Tab S7 FE geben. Nun wurde bekannt, dass Samsung gleich zwei Fan-Edition-Tablets plant. Es soll nämlich auch ein Galaxy Tab S9 FE Plus geben.

Normalerweise sind Plus-Tablets von Samsung größer. So misst das Galaxy Tab S8 11 Zoll in der Diagonale, das Galaxy Tab S8 Plus kommt auf 12,4 Zoll. Das Galaxy Tab S7 FE ist aber schon 12,4 Zoll groß. Wenn der Nachfolger bei 12,4 Zoll bleibt, müsste das Plus-Modell die Ultra-Maße annehmen, die bei 14,6 Zoll liegen.

Möglich wären aber auch noch andere Varianten. Das Galaxy Tab S9 FE wird mit 11 Zoll kleiner und das Galaxy Tab S9 FE Plus bekommt ein 12,4-Zoll-Display spendiert. Denkbar wäre ebenso ein Unterschied beim Display selbst. Bisher kommt im Galaxy Tab S7 FE ein LCD-Panel zum Einsatz. Vielleicht bekommt das Galaxy Tab S9 FE Plus ein AMOLED-Panel spendiert. Doch dann würde Samsung wohl zu stark die Galaxy-Tab-S9-Tablets angreifen und der Preis würde massiv in die Höhe schießen. Konkrete Informationen fehlen aktuell einfach.

Im Video wird das Samsung Galaxy Tab S7 FE vorgestellt:

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Der S Pen im Fokus

Preisgestaltung beim Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Eins dürfte aber jetzt schon feststehen. Das Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus dürfte teurer werden als das normale Modell. Damit würde die Lücke zum Galaxy Tab S9 geschlossen, das mit einem neuen Display und größerem Akku stark aufgewertet werden soll. Ende Juli erfahren wir alle Details.