Neustes Fitzek-Brettspiel mit 24 % Rabatt bei Amazon – und der Stimme des Autors

Ihr wollt den Thrill aus den Fitzek-Büchern mal anders erleben? Mit diesem Brettspiel habt ihr die Möglichkeit dazu, selbst einzutauchen.

Thriller-Autor Sebastian Fitzek und der moses. Verlag

Vielen Thriller-Fans weltweit ist der Meister des Psycho-Thrills ein Begriff. Sebastian Fitzek verfasst seit 2006 hauptsächlich Thriller, die sich so großer Beliebtheit erfreuen, dass sich diese bereits über 19 Millionen Mal weltweit verkauft haben. Doch seine nervenaufreibenden Thriller beschränken sich nicht nur auf Bücher oder Filme und Serien, sondern auch auf Spiele.

Davon hat Fitzek bereits einige gemeinsam mit dem moses. Verlag sowie Marco Teubner und Jörn Stollmann umgesetzt. Das 3D-Brettspiel Underground, was ihr aktuell zum reduzierten Preis bei Amazon erwerben könnt, kombiniert Spielspaß und Thrill. Warum sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das Fitzek-Brettspiel Underground

Ihr seid in einem Untergrundsystem gefangen und müsst entkommen, denn ein verrückter Entführer macht Jagd auf euch. Gemeinsam mit drei weiteren Mitspielern, die bereits älter als zwölf Jahre alt sind, müsst ihr zusammenarbeiten. Doch euch erwartet viel Wasser: Das Tunnelsystem wird vom Entführer geflutet, um alle Spuren zu beseitigen, einschließlich euch.

Durch Teamarbeit müsst ihr einen Weg aus dem Underground finden, dem Täter entkommen und nebenbei einen Code entschlüsseln, um durch den rettenden Ausgang in die Freiheit zu finden. Ihr solltet euch lieber beeilen, um dem Wasser zu entkommen. Die Spielzeit beläuft sich auf circa 45 Minuten und füllt bei mehrmaligem Spielen mit Sicherheit einen ganzen Spielabend aus.

Mehrere von Fitzeks Büchern sind bereits verfilmt worden. So auch der Bestseller Abgeschnitten, den ihr auf Netflix sehen könnt. Worum es geht, verraten euch unsere desired-Kollegen in ihrem Video:

Der Wiederspielbarkeit von Underground

Das 3D-Thriller-Brettspiel zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Aufmachung und einen intuitiven Spieleinstieg aus. Sowohl Anfänger als auch Profis finden sich leicht in ihrem persönlichen Alptraum wieder. Und zur Freude von Vielspielern lässt sich das Spiel Underground häufig wiederspielen: Die einzigartigen Spielplänen versprechen viel Abwechslung und neue Herausforderungen.

Zudem könnt ihr aus unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und sieben Szenarien wählen. Damit erlebt ihr jedes Mal ein neues, intensives Spielerlebnis. Hinzukommt, dass Autor Fitzek durch seine einnehmenden Worte für die richtige Survival-Stimmung sorgt, womit Underground große Freude für Fitzek- als auch Escape-Game-Fans bietet.

Noch mehr Spiele für Fitzek-Fans

Ihr wisst noch nicht, was ihr an eurem nächsten Spielabend spielen sollt? Wie wäre es dann mit Safe House, was es neben einem klassischen Brettspiel im Buchformat auch als Würfelspiel-Variante gibt. Ihr seid Zeuge eines grausamen Verbrechens geworden und müsst das Safe House erreichen, bevor euch ähnliches widerfährt.

Weiter geht es mit Killercriuse, was ihr ebenfalls als zusätzliches Würfelspiel erwerben könnt. Auf einem Boot treibt sich ein Mörder herum und ihr müsst sowohl herausfinden, wer es ist als auch die restliche Besatzung vor dem Killer retten. Hier ist Spannung vorprogrammiert.

Abschließend stellen wir euch das Rätsel-Spiel black stories in der Sebastian-Fitzek-Variante vor. In diesem Spiel müsst ihr 50 unterschiedliche Rätsel lösen, die dank des Autors eine gute Prise Psycho-Thrill abbekommen haben. Ihr könnt es mit zahlreichen Mitspielern spielen, womit es sich gut als Partyspiel eignet.

