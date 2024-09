One Piece als Blu-ray-Sonderedition: Über 1.000 Minuten Anime sind nicht alles, was ihr kriegt

Wer One Piece mag, kann sich über die ersten 1500 Minuten auf Blu-ray freuen. Was ihr zu der Limited Edition wissen müsst, lest ihr hier.

Seit fast einem Vierteljahrhundert erfreut sich der Anime One Piece ungebrochener Beliebtheit und gewinnt sogar zunehmend an Fans. Im letzten Jahr hat Netflix das Franchise mit einer erfolgreichen Live-Action-Serie erweitert. Die Anime-Vorlage wird am Freitag, den 6. September 2024, als limitierte Blu-ray-Edition veröffentlicht. Diese könnt ihr bei bekannten Online-Händlern wie Amazon vorbestellen.

Anzeige

One Piece - Box 1+2 [Blu-ray] Episoden 1-61 | Limited Edition | Deutsch & Japanisch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 02:41 Uhr

Unsere kino.de Kollegen stellen euch die besten Anime-Serien laut IMDb in ihrem Video vor:

Die Top 5 Anime-Serien laut IMDb

Nicht nur für Sammler geeignet

Die Sonderedition in limitierter Auflage bietet sich perfekt für Sammler an, die ihre Sammlung der Abenteuer der Strohhutbande platzsparend erweitern möchten. Ihr findet eine Box mit einem holzartigen Design vor, auf deren Cover die Helden der Serie abgebildet sind. Die Box umfasst die Episoden 1 bis 61, die insgesamt eine Laufzeit von 1525 Minuten haben. Ihr habt die Wahl, diese Episoden auf Deutsch oder auf Japanisch mit deutschen Untertiteln zu sehen. Für diejenigen unter euch, die neu in der Welt der Serie sind, bieten die ersten Folgen einen idealen Einstieg.

Anzeige

In der Limited Edition sind zusätzlich einige Extras enthalten. So könnt ihr euch über fünf Artcards, Poster und Sticker freuen. Da die Auflage begrenzt ist, sind auch die verfügbaren Boxen limitiert. Bei Interesse solltet ihr daher nicht zögern, euch schnell eine zu sichern.

Anzeige

Darum geht es in One Piece

In der Piratenära dominieren Abenteurer und Gesetzlose die Meere. Mit dem Tod des berühmten Piratenkönigs Gold Roger setzte die hektische Suche nach dem One Piece ein, dem größten Schatz aller Zeiten, den Roger kurz vor seiner Exekution an einem verborgenen Ort hinterlassen hatte.

Die Grandline ist nun Schauplatz für rücksichtslose und gefährliche Gestalten, die nach Reichtum und Macht gieren. Doch einer unter ihnen fällt besonders aus der Reihe: Monkey D. Ruffy. Nachdem er die Gum-Gum-Frucht verzehrte, besitzt er erstaunliche, gummiartige Kräfte. Mit unbeugsamem Willen und großem Hunger begegnet er jedem Gegner.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.