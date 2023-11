Pakete verschicken mit Paket-Shops bei MediaMarkt & Saturn

In den Filialen von MediaMarkt und Saturn kann man bald nicht nur seine Tech-Einkäufe erledigen, sondern auch Pakete verschicken und empfangen. In den Märkten soll es demnach Paket-Shops geben, wie man sie zum Beispiel auch von Kiosken oder einigen Supermarkt-Filialen kennt. Wo gibt es die Paketshops bei MediaMarkt und Saturn und was kann man dort genau machen?

Zu Beginn soll der neue Paket-Service in einem Pilotprojekt getestet werden. So soll man in 50 Märkten in Deutschland Pakete verschicken und empfangen können. MediaMarkt und Saturn arbeiten dafür mit DPD, GLS und Hermes zusammen. DHL macht hingegen nicht mit.

Paket-Shops bei MediaMarkt & Saturn: In diesen Filialen gibt es sie

Will man also etwas über einen der drei Anbieter verschicken, kann man sein Paket einfach bei einem der teilnehmenden MediaMarkt- oder Saturn-Filialen abgeben. Will man sich etwas per DPD, GLS und Hermes liefern lassen, kann man einen der Elektro-Läden auch als Zieladresse für die Abholung angeben. Diese Märkte bieten den Paket-Service an (Stand: November 2023):

Aachen, Adalbertstr. 100, Saturn: Hermes

Bergisch Gladbach, Hauptstr. 131, MediaMarkt: Hermes

Bornheim, Bonner Straße 94, MediaMarkt: DPD,GLS

Bremen, Steinsetzerstr. 13, Saturn: DPD,GLS

Bremen, AG-Weser-Str. 3, MediaMarkt: DPD,GLS

Bremen, 3-K-Weg 25 a, MediaMarkt: DPD,GLS

Buxdehude, Lueneburger Schanze 17, MediaMarkt: Hermes

Düsseldorf, Metrostraße 16, MediaMarkt: DPD,GLS

Düsseldorf, Königsallee 56, Saturn: DPD,GLS

Eschweiler, Auerbachstr. 30, MediaMarkt: DPD,GLS

Euskirchen, Veybachstraße 3, Saturn: DPD,GLS

Gießen Gottlieb-Daimler-Str. 27, Saturn: DPD

Halstenbeck, Gaertnerstr. 169, MediaMarkt: Hermes

Hamburg, Nedderfeld 70, MediaMarkt: DPD,GLS

Hamburg, Friedrich-Ebert-Damm 110, MediaMarkt: DPD,GLS

Hamburg-Poppenbüttel, Saseler Damm 43, Saturn: DPD,GLS

Herzogenrath, Voccartstraße 66, MediaMarkt: DPD,GLS

Hilden, Warrington-Platz 10, Saturn: DPD,GLS

Hürth, Theresienstraße 4, Saturn: DPD,GLS

Ingolstadt, Eriagstr. 28, MediaMarkt: Hermes (ab sofort), DPD (ab Januar)

Ingolstadt, Am Westpark, Saturn: Hermes (ab Mitte November), DPD (ab Januar)

Koblenz, Zentralplatz 2, Saturn: DPD

Koblenz, An der Römervilla 3, Saturn: DPD

Köln, Maybachstraße 115, Saturn: DPD, Hermes

Köln, Hohe Straße 121, MediaMarkt: DPD,GLS

Köln, Aachener Str. 1253, Saturn: DPD,GLS

Köln, Josefstraße 12, Saturn: DPD,GLS

Köln-Kalk, Vietorstrasse 7, MediaMarkt: DPD,GLS

Köln-Marsdorf, Max-Planck-Str. 24, MediaMarkt: DPD,GLS

Leer, Nüttermoorer Str. 2, MediaMarkt: DPD,GLS

Lüdenscheid, Thünenstraße 2-8, Saturn: DPD

Lüneburg, Luener Rennbahn 4 , MediaMarkt: Hermes

Marburg, Erlenring 19, MediaMarkt: DPD

Mönchengladbach, Breitenbachstraße 50, MediaMarkt: DPD,GLS

Neuss, Breslauer Straße 2, Saturn: DPD,GLS

Neuwied, Langendorfer Str. 84-86, MediaMarkt: DPD

Oldenburg, Posthalterweg 15, MediaMarkt: DPD,GLS

Papenburg, An der Alten Werft 13, MediaMarkt: DPD,GLS

Raisdorf, Mergenthaler Straße 1, MediaMarkt: DPD,GLS

Rendsburg, Friedrichstädter Str. 54-56, MediaMarkt: DPD,GLS

Rostock , Timmermannsstrat 11a, MediaMarkt: DPD,GLS

Saarbrücken, Dr.-Tietz-Straße 13, MediaMarkt: DPD,GLS

Saarbrücken, Trierer Straße 1, Saturn: DPD,GLS

Schorndorf, Heinkelstraße 25, MediaMarkt: DPD,GLS

Siegen, Am Bahnhof 40, Saturn: Hermes

Siegen, Hauptmarkt/Poststraße, MediaMarkt: DPD,GLS

Sievershagen, Ostseeparkstraße 3, MediaMarkt: DPD,GLS

Solingen, Kölner Straße 99, Saturn: DPD,GLS

Augustin, Rathausallee 16, Saturn: DPD,GLS

Stade, Haddorfer Grenzweg 2a, MediaMarkt: Hermes

Stralsund, Grünhufer Bogen 13-17, MediaMarkt: DPD,GLS

Troisdorf, Wilhelm-Hamacher-Platz 22, Saturn: GLS

Wetzlar, Am Forum 1, MediaMarkt: DPD

Wuppertal, Neumarkt 1, Saturn: DPD,GLS

Die Testphase soll in diesem Jahr laufen. Anfang 2024 werden das Interesse und die Nutzung dann bewertet und entschieden, inwiefern der Paket-Service bei MediaMarkt und Saturn ausgebaut wird. Die Paket-Shops stehen für alle Sendungen der Transportunternehmen GLS, Hermes und DPD zur Verfügung. Man kann sich dahin also nicht nur Bestellungen aus dem MediaMarkt-Online-Shop liefern lassen, sondern auch Online-Einkäufe von Amazon, Otto und anderen Anbietern.

Quelle: MediaMarktSaturn

