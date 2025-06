„Pettersson und Findus“-Filme: Das ist die richtige Reihenfolge

Die Kinderbücher mit den Abenteuern von Pettersson und Kater Findus sind Klassiker. Wir verraten euch hier die Reihenfolge der „Pettersson und Findus“-Filme.

Das sind „Pettersson und Findus“

Die beliebte Kinderbuchreihe „Pettersson und Findus“ stammt im Original aus der Feder des schwedischen Autors Sven Nordqvist, der die Bücher auch selbst illustriert hat. Im Schwedischen heißt Pettersson allerdings Pettson, der Name wurde erst später für die deutsche Version angepasst.

Die Helden der Reihe sind der ältere Farmer Pettersson und sein Kater Findus, die gemeinsam in einem kleinen Farmhaus auf dem Land leben. Mittlerweile hat es das liebenswerte Duo vom Buch nicht nur zu einer eigenen Serie gebracht, sondern es auch auf die große Leinwand geschafft. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die Filme am besten schaut.

Die richtige Reihenfolge der „Pettersson und Findus“-Filme

Ähnlich wie die Bücher sind auch die „Pettersson und Findus“-Filme in sich geschlossene Erzählungen. Daher schaut ihr sie am besten in der chronologischen Abfolge der Erscheinung. Die ersten vier Filme sind dabei komplett animierte Zeichentrickfilme. Die restlichen drei Filme der Reihe sind Realverfilmungen und bauen lose aufeinander auf. Doch auch hier ergibt es Sinn, bei der chronologischen Reihenfolge nach Veröffentlichung zu bleiben.



So passt „Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ in die Reihe

Im Oktober 2022 bekam die Filmreihe rund um „Pettersson und Findus“ Zuwachs. Der neuste Film zeigt die Reise der Mucklas, die kleinen Wesen, die bei Pettersson und Findus leben und sich inmitten von Chaos immer am wohlsten fühlen. Der Film spielt im selben Universum wie die restlichen Teile der Reihe und ist eine Realverfilmung, ähnlich wie die Teile fünf, sechs und sieben.

Doch hier sind diesmal die Mucklas die Stars und Pettersson und Findus tauchen nur in kleineren Rollen auf. Daher kann man den Film gut als Prequel zur Serie verstehen. Da auch in „Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ eine in sich geschlossene Handlung erzählt wird, könnt ihr den Film entweder zuerst schauen oder nachdem ihr alle anderen Filme gesehen habt. Wer die Welt von „Pettersson und Findus“ liebt, wird auch mit diesem Film seinen Spaß haben.