Reality Queens 2024: Wer ist raus nach Folge 3?

In dem Format Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel seht ihr zwölf Reality-Stars, die sich neuen Herausforderungen stellen müssen.

Seit dem 6. Juni 2024 hat das deutsche Reality-TV eine neue Attraktion: In Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel erkunden zwölf führende Damen des Genres die Wildnis Surinames in Südamerika. Das exklusiv auf RTL+ gezeigte Programm teilte die Teilnehmerinnen gleich nach ihrer Ankunft in die Teams Green Geckos und Pink Piranhas. Sie wetteifern nicht nur um einen Platz im Looser-Camp oder Luxus-Camp, sondern streiten auch in diversen Herausforderungen um eine Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Am Ende wird jedoch nur eine der Damen zur Reality Queen 2024 gekrönt.

Anzeige

Noch kein RTL+-Abo? Unsere kino.de Kollegen zeigen euch in ihrem Video die Vorteile eines Streaming-Abos.

RTL+: Das sind die Vorteile des Premium-Abos

Diese angehende Reality Queen ist nach Folge 3 raus

Claudia Haas hat sich in der dritten Folge entschieden, die Show Reality Queen freiwillig zu verlassen. Der Grund für ihren Ausstieg war das starke Vermissen ihres kleinen Sohnes, der zuhause geblieben ist. Mit schwerem Herzen brach sie ihr Dschungelabenteuer ab.

Anzeige

Team Pink Piranhas

Anzeige

Team Green Geckos

So war die dritte Folge

Die Teams Pink Piranhas und Green Geckos bauen ihre Zeltlager ab und machen sich per Kanu auf den Weg zum abgelegenen Dorf Gunsi. Theresia empfindet zu Beginn der Reise ein starkes Gefühl von Freiheit und Aufbruch, während Carina offenbart, dass ihr die Anwesenheit so vieler Frauen bereits zu Beginn zu viel wird. Bei ihrer Ankunft heißt Moderator Filip Pavlović die Damen willkommen und enthüllt, welche Herausforderungen auf die besten Reality Queens von Folge 2 warten. Überraschenderweise müssen diese beiden Frauen die Gruppen wechseln, was bedeutet, dass Emmy von den Green Geckos zu den Pink Piranhas geht und Vanessa vom Luxus-Camp ins Loser-Camp wechseln muss. Vanessa zögert zunächst, doch wie Marc Terenzi sagen würde: „the rules are the rules“.

Anzeige

Die Promis stehen vor der Herausforderung, per Zipline einen Fluss zu überqueren und dabei mit einem Sandsack eine Punkte-Plattform zu treffen. Die dabei erzielten Punkte entscheiden über den weiteren Aufenthalt im Luxus-Camp oder Loser-Camp für jedes Team. Während alle Teilnehmerinnen sich tapfer der Aufgabe stellen, kostet es Claudia besonders viel Überwindung. Letztendlich überwindet sie jedoch ihre Angst und stürzt sich ins Abenteuer. Unglücklicherweise bleibt sie mitten in der Abfahrt stecken und ruft verzweifelt um Hilfe. Nach einer kurzen Unterbrechung nimmt sie jedoch wieder Fahrt auf und erreicht das Ziel durch eigene Anstrengung. Doch nur Marlisa schafft es, für die Pink Piranhas zehn Punkte zu erzielen, was es ihrem Team ermöglicht, erneut in der luxuriösen Unterkunft zu verbleiben, während die Green Geckos sich erneut mit der bescheideneren Unterkunft abfinden müssen.

Anzeige

Die Zipline-Abenteuer endeten nicht ohne Zwischenfälle: Als Joelina am Ziel ankam, entfuhr Patricia der Kommentar: „Was meine Augen alles sehen müssen“. Ob dieser Ausdruck speziell Joelina galt, bleibt offen. Daraus entbrannte jedoch eine heftige Diskussion zwischen Joelina und Patricia. Danni hielt sich anfangs zurück, konterte aber kräftig, nachdem Patricia ihr vorwarf, sie würde sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern. Als Patricia Danni herausforderte, sie doch zu schlagen, entgegnete Danni, dass sie nicht mit ihr reden wolle, da sie für sie nichtig sei. Die Unterstellung des Bodyshamings verschlechterte deutlich die Atmosphäre beider Gruppen.

Trotz des heftigen Regens waren Emmys Erwartungen an das Luxus-Camp weit übertroffen; sie fühlte sich sichtlich zufrieden. Im Loser-Camp, das in Sachen Komfort definitiv Verbesserungspotenzial aufweist, versuchte Theresia, Vanessa die Unterkunft schmackhaft zu machen. Doch die enormen Spinnennetze, die Carina entdeckt hatte, machten es ihr nicht leicht. Unterdessen war alle Aufmerksamkeit auf Claudia gerichtet, die zurückgezogen und tränenüberströmt einen Teddybären umklammerte, während sie sehnsüchtig an ihren kleinen Sohn dachte, den sie sehr vermisste. Allein mit ihrer Entscheidung, hier aufzuhören, überraschte sie ihre Gruppe, die ihr jedoch einhellig mit warmen und stolzen Worten begegnete und ihre Tapferkeit und Sympathie lobte.

Die legendärsten Reality-TV-Trash-Momente findet ihr in unserer Bilderstrecke:

Am nächsten Morgen erwacht Emmy gut gelaunt und erholt im Luxus-Camp. Auch die anderen Frauen genießen das warme, fließende Wasser, das es ihnen ermöglicht, den Dschungeldreck abzuwaschen. Zu einem peinlichen Moment kommt es, als Danni nicht zögert, ihrer erwachsenen Tochter Joelina erneut die Wichtigkeit der Körperpflege, insbesondere die „Monika“, nahezulegen. Joelina ist sichtlich genervt und fühlt sich überwältigt, als Emmy ihr Equipment für die Intimhygiene im Dschungelbad vorstellt. Trotz ihrer bescheidenen Unterkunft bleiben die Green Geckos optimistisch. Vanessa hat ebenfalls eine entspannte Nacht verbracht, auch ohne jeglichen Luxus. Nach Claudias Ausscheiden sind sich die verbliebenen fünf Teilnehmerinnen einig, benachteiligt zu sein und hoffen auf eine neue Mitspielerin. Die luxuriösen Annehmlichkeiten des Luxus-Camps erinnern Emmy an ihre Reisen nach Dubai. Beim Frühstück spricht Danni erneut über Patricias früheres Bodyshaming, während Jasmin nachdenklich wirkt und erwähnt, dass Patricia in der Vergangenheit selbst mehr Gewicht hatte.

Sandra und Patricia durchsuchen gemeinsam Patricias Koffer, in dem sie seit Tagen vermisste Gegenstände finden, darunter einen glitzernden Bikini, denn Patricia möchte auf alles vorbereitet sein – auch auf ein mögliches Erscheinen von Tarzan. Theresia mischt sich ins Gespräch und erkundigt sich nach Patricias Meinung zu Danni. Patricia gesteht, dass sie Schwierigkeiten mit Dannis Haltung hat und bestreitet, gegenüber Joelina Bodyshaming betrieben zu haben. Sie bringt ihren Ex-Partner Andreas Ellermann ins Gespräch, der deutlich übergewichtig ist, was sie in der Beziehung nie störte. Sie teilt auch Details über das Kennenlernen und das Ende ihrer Partnerschaft. Tränen fließen bei der Tochter von Roberto Blanco, da bisher keine echte Aussprache mit ihrem Ex stattgefunden hat, die sie sich sehnlichst wünscht.

Die Pink Piranhas erleben im prachtvollen Rückzugsort eine entspannende Beauty-Sitzung, die jedoch abrupt endet, als Emmy hysterisch auf eine Vogelspinne an der Decke reagiert. Währenddessen bleiben die anderen Damen gelassen und ruhig. Danach geht es weiter ins City-Center von Gunsi für die nächste Spielrunde. Vorher haben die Promis Gelegenheit, einer Ortsansässigen beim Zubereiten eines Gerichts zuzusehen und den frisch gekochten Fisch zu kosten. In der Arena für das bevorstehende Spiel erfahren die Pink Piranhas von Claudias Rückzug, den Danni unnötig und gefühllos kommentiert, indem sie betont, sie vermisse auch ihre vier Kinder zu Hause. Eine weitere Überraschung erwartet die Teilnehmer: Franziska Temme, bekannt aus Der Bachelor mit Dominik Stuckmann, stößt zum Team Green Geckos. Emmy ist allerdings über Franziskas Teilnahme weniger erfreut und zeigt allgemeine Abneigung gegenüber Menschen.

Im nächsten Wettbewerb müssen sich die Promis innerhalb einer Minute die Details eines Stilllebens merken, aus dem anschließend zehn Teile entfernt werden. Jedes Team ist gefordert, das Stillleben originalgetreu wiederherzustellen, wobei jedes korrekt zurückgelegte Teil einen Punkt einbringt. Geschickt verteilen die Promis die Aufgaben untereinander und prägen sich jeweils nur einige Teile ein. Schlussendlich erringen die Green Geckos ihren ersten Sieg mit zehn Punkten und freuen sich über einen Gewinn von 4000 Euro, der ihrem Kontostand zugutekommt. Nach dem Spiel geben Carina und Jasmin ihre Teamleitung ab. Die Green Geckos wählen Theresia zur neuen Kapitänin, während die Pink Piranhas Marlisa als Anführerin bestimmen. Zurück in den Camps ist Franziska, die Neue, von den hygienischen Verhältnissen zunächst überrascht, fügt sich aber schnell ein. Theresia bringt als neue Leiterin des Loser-Camps eine strenge Ordnung ein und fordert eine baldige Aufgabenverteilung. Im Luxus-Camp erkundigt sich Danni, ob die anderen Claudias Ausscheiden erwartet hatten. Sie meint, Claudia habe das Format Reality-TV unterschätzt, woraufhin sich alle Luxus-Damen darüber einig sind, wie herausfordernd diese Art von Fernsehen wirklich ist.

Diese Promis sind bereits ausgeschieden

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.