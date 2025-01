Rote Lichter bei Nacht: Warum blinken hohe Gebäude?

Jeder von uns wird es schon mal wahrgenommen haben – sobald es dunkel wird, blinkt oder leuchtet auf hohen Gebäuden ein rotes Licht. Was es damit auf sich hat, erklären wir in unserem Artikel!

Größte Gebäude der Welt

Gebäude werden heutzutage höher denn je gebaut. Man denke etwa an den höchsten Wolkenkratzer der Welt, den Burj Khalifa in Dubai mit über 828 Metern Höhe. Die höchste Struktur in Europa ist der Ostankino-Fernsehturm in Moskau, der 540 Meter hoch ist. Deutschlands höchstes Gebäude ist der Berliner Fernsehturm, der 368 Meter erreicht.

In der Bilderstrecke seht ihr weitere beeindruckende Konstruktionen.

Rotes Licht dient der Orientierung

All diese Gebäude haben rote, blinkende und hell leuchtende Lichter. Manchmal nur an der Spitze, in anderen Fällen auch an anderen Positionen – allgemein sind sie aber immer sehr weit oben. Sie dienen insbesondere der Luftfahrt zur Warnung von Hindernissen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn etwa schlechte Witterungsbedingungen die Sicht deutlich verschlechtern.

Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) schreibt Regeln vor

Die ICAO (englisch für International Civil Aviation Organization) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie entwickelte auch die Regeln für die Beleuchtung, die in der Fachsprache als Befeuerung bezeichnet werden. Insgesamt wurden sechs verschiedene Befeuerungstypen definiert.

In Deutschland werden zwei davon genutzt:

Hindernisfeuer : Hierbei handelt es sich um eine permanent rot leuchtende Befeuerung mit etwas schwächerer Lichtstärke im Vergleich zum zweiten Typen.

: Hierbei handelt es sich um eine permanent rot leuchtende Befeuerung mit etwas schwächerer Lichtstärke im Vergleich zum zweiten Typen. Gefahrenfeuer: Bei dieser Art von Befeuerung handelt es sich ebenfalls um ein permanent rot leuchtendes Licht. Es ist stärker und wird bei besonderer Gefährdung des Luftverkehrs genutzt.

Sonderregelung für Windkrafträder

Windräder können zur Warnung eine andere Art von Befeuerung nutzen. Hierbei blinkt das Licht in einem bestimmten Code: 1 Sekunde an, 0,5 Sekunden aus, 1 Sekunde an, 1,5 Sekunden aus. Auch dieses Licht ist rot, allerdings heller als die anderen beiden Typen.

