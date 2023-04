Ihr habt euch ein brandneues Samsung Galaxy S23 zugelegt und wisst noch nicht, wie es sich ausschalten oder neu starten lässt? Hier gibt's die Anleitung.

Smartphones von Samsung sind äußerst beliebt. Insbesondere die Top-Modelle des Herstellers gehen kurz nach ihrer Veröffentlichung oftmals weg wie warme Semmeln. Doch mit jeder neuen Generation dieser Geräte ändern sich ein paar Aspekte an ihrer Bedienung. Es ist also keineswegs verwunderlich, wenn ihr nicht auf den ersten Blick erkennt, wie ihr euer neues Samsung Galaxy S23 ausschalten oder neu starten könnt. Die Lösung dafür bekommt ihr hier.

Zu jedem guten Smartphone gehört immer auch eine gute Kamera. Wie sich die des neuen Samsung Galaxy S23 Ultra schlägt, erfahrt ihr im Video.

Samsung Galaxy S23 ausschalten – so klappt's

Das Samsung Galaxy S23 verfügt wie viele andere Smartphones ebenfalls über einen seitlich platzierten Power-Knopf. Wenn ihr diesen drückt, erscheint jedoch im Auslieferungszustand kein Menü, über das sich das Gerät ausschalten lässt. Stattdessen startet ihr damit den Sprachassistenten Bixby.

Wenn ihr euer Samsung Galaxy S23 tatsächlich ausschalten wollt, gelingt dies unmittelbar über folgende zwei Wege:

Haltet die Leiser-Taste und den Power-Knopf an der rechten Seite des Smartphones gleichzeitig gedrückt, bis das Power-Menü erscheint. Tippt darin auf „Ausschalten“.

Zieht bei entsperrtem Smartphone die Statusleiste herunter und wischt direkt noch ein zweites Mal nach unten. Ganz oben findet ihr links neben dem Zahnrad-Symbol für die Systemeinstellungen ein Ausschalten-Symbol. Tippt dieses an und wählt anschließend ebenfalls „Ausschalten“.

So könnt ihr euer Samsung Galaxy S23 neu starten

Neu starten lässt sich das Samsung Galaxy S23 auf die gleiche Weise, wie ihr es auch ausschaltet. Denn in dem oben genannten Power-Menü gibt es für den Neustart ebenfalls die passende Schaltfläche. Folgt also einfach einem der bereits beschriebenen Wege und wählt am Ende statt „Ausschalten“ die Option „Neustart“.

Samsung Galaxy S23: Zurück zum gewohnten Power-Knopf

Die ursprüngliche Funktionalität des Power-Knopfes lässt sich bei Bedarf wiederherstellen. Das lohnt sich insbesondere dann, wenn ihr Bixby ohnehin nicht nutzen wollt.

Öffnet dafür das Power-Menü über einen der beiden oben genannten Wege und tippt darin ganz unten auf „Funktionstasteneinstellungen“. Wenn ihr anschließend unter „Drücken und halten“ das „Ausschalten-Menü“ wählt, lässt sich das Samsung Galaxy S23 wieder wie gewohnt herunterfahren und neu starten. Es reicht dann, nur den Power-Knopf gedrückt zu halten, um in das Menü zu gelangen.

