Samsung Galaxy S24: Dieses Zubehör solltet ihr haben

Ihr wollt euer Smartphone mit Zubehör versorgen? Wir stellen euch tolle Produkte wie Hüllen, Ladegeräte und Schutzfolien für euer Samsung Galaxy S24 vor.

Das Samsung Galaxy S24 zählt zu den Vorreitern auf dem Smartphone-Markt. Das auch in der Plus- und Ultra-Version verfügbare Handy beweist unter anderem mit dem Einsatz von KI-Technologie und großen Upgrades immer wieder Innovationsgeist. So ein Gerät sollte gebührend mit dem entsprechenden Zubehör ausgestattet werden. Wir zeigen euch, welche Produkte sich für euer Samsung Galaxy S24 lohnen.

Wie schlägt sich das Samsung Galaxy S24 im Vergleich zu anderen Smartphones? Mehr verraten wir euch im Video.

Hülle

Hülle mit MagSafe-Technologie

Die clevere Technologie MagSafe ermöglicht es euch, euer Smartphone sicher und unkompliziert an entsprechenden Halterungen zu befestigen und aufzuladen. Eigentlich stammt die Technik von Apple und wurde erstmals für das iPhone 12 eingeführt. Mit praktischen Hüllen wie diesem Modell bei Amazon könnt ihr jedoch auch mit eurem Samsung Galaxy S24 in den Genuss von MagSafe kommen. Zusätzlich überzeugt die Hülle mit starken Fallschutz und einem angenehmen, rutschfesten Griff.

Samsung Galaxy S24 Hülle für Magsafe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 04:04 Uhr

Transparente Hülle

Ihr wollt euer Smartphone schützen, aber seinen Look nicht verfälschen? Kein Problem mit dieser ultradünnen, flexiblen TPU-Schutzhülle bei Amazon. So bleibt die natürliche Schönheit eures Samsung Galaxy S24 erhalten, während es trotzdem vor Staub, Kratzer und Stürzen geschützt bleibt. Die Hülle soll lange klar bleiben und nicht leicht vergilben.

Samsung Galaxy S24 Hülle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 13:15 Uhr

Hülle mit elegantem Design

Diese schicke Hülle bei Amazon überzeugt mit seiner texturierten Oberfläche und ästhetischen Details. Das stilvolle Modell passt sich an euer Smartphone an wie ein Handschuh, sodass ihr kaum merkt, dass es da ist. Trotzdem bietet die Hülle eurem Smartphone mehr als ausreichend Schutz vor Fallschäden und Krätzern.

Samsung Galaxy S24 Hülle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 18:18 Uhr

Ladegerät

Wenn es mal schneller gehen soll ist dieses Ladegerät bei Amazon ein effektiver Helfer. Während es euer Smartphone so schnell wie möglich lädt, bietet es trotzdem Schutz vor Überstrom, Überladung, Kurzschluss oder die Gefahr einer Überhitzung sowie anderen Beschädigungen eures Gerätes. Das beigefügte USB-C-Schnelladekabel erlaubt euch mit zwei Metern Länge flexible Bewegung.

Ladegerät für Samsung Galaxy S24 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 05:48 Uhr

Auch dieses Modell bei Amazon vom gleichen Hersteller bietet ganz ähnliche Funktionen und verfügt zusätzlich über ein besonders stabiles USB-C-Kabel, das für 10.000 Biegungszyklen ohne Leistungseinbußen zertifiziert ist.

Ladegerät für Samsung Galaxy S24 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 16:56 Uhr

Schutzfolie

Dieses Produkt bei Amazon bietet alles, was man sich von einer guten Schutzfolie fürs Smartphone wünscht: Die Folie lässt sich einfach anbringen und liefert eine angenehme Haptik. Die Folie passt genau auf euer Samsung Galaxy S24 und bietet ultimative und vollständige Haftung. Gleichzeitig ist sie kompatibel mit der Fingerabdruck-Funktion eures Smartphones, sodass ihr diese nicht für ultimativen Schutz einbüßen müsst.

Schutzfolie für Samsung Galaxy S24 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 12:56 Uhr

