Samsung zeigt Google mit dem Galaxy S24, wie es richtig geht

Google baut schon seit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro KI-Handys, die einzigartige Funktionen besitzen. Wirklich durchgesetzt haben sich die AI-Smartphones aber erst mithilfe von Samsung. Und da wundert es aktuell auch nicht, dass die Galaxy-S24-Modelle an der Spitze sind, während Google es nur auf einen der hinteren Ränge schafft.

Samsung Galaxy S24 dominiert den Markt der KI-fähigen Smartphones

Für Google dürften die neu erhobenen Zahlen von Counterpoint eine echte Enttäuschung sein. Das Unternehmen bietet seine KI-Handys bereits seit einigen Jahren an, der Durchbruch hat bisher nicht wirklich geklappt – bis auf bei einigen Nerds wie mir. Samsung kommt hingegen mit den Galaxy-S24-Smartphones um die Ecke, nutzt für die Galaxy AI eigentlich Google-KI und erobert den Markt direkt im Sturm:

Samsung führt den Markt der KI-fähigen Smartphones an. (Bildquelle: Counterpoint)

Wenig überraschend sind die aktuellen Galaxy-S24-Smartphones an der Spitze zu finden. Das Galaxy S24 Ultra (Test) ist mit einem Anteil von über 30 Prozent auf Platz 1. Danach folgt das normale Galaxy S24 mit 16,8 Prozent auf Platz 2 und das Galaxy S24 Plus mit 11,5 Prozent auf Platz 3. Insgesamt kommt Samsung so auf 58,4 Prozent. Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus und Honor spielen kaum eine große Rolle. Google mit seinem Pixel 8 Pro (Test) mit 2,2 Prozent sogar noch weniger. Dabei ist es eigentlich bereits die dritte Generation der KI-Smartphones. Samsung ist am Ende einfach beliebter und sticht alle großen Hersteller aus.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

auf YouTube

Immer mehr KI-fähige Smartphones werden kommen

Der Markt für KI-Smartphones ist gerade erst entstanden. Samsung hat ihn sofort erobert und dominiert ihn mit seinen Galaxy-S24-Smartphones. Sobald Apple aber das iPhone 16 mit KI-Features auf den Markt bringt, dürfte sich das Blatt wenden. Erst dann wird sich zeigen, wie stark Samsung in dem Bereich wirklich ist und ob Apple nicht doch die Führung übernimmt. Wir werden die Entwicklung für euch beobachten.

