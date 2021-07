Saturn hat zwei beliebte Tablets von Samsung aktuell stark reduziert – das leistungsfähige Galaxy Tab S7 und den Preis-Leistungs-Knaller Galaxy Tab A7 (2020). GIGA klärt, warum sich die Angebote lohnen.

Samsung Tab S7 und Tab A7 bei Saturn im Angebot

Wenn es um Android-Tablets geht, gehören die Tablets von Samsung zu den beliebtesten auf dem Markt, wenn es ein Gerät mit Google-Betriebssystem sein soll. Saturn hat jetzt zwei Samsung-Tablets im Angebot: Das Galaxy Tab S7 bietet High-End-Leistung und den beliebten Stylus S Pen, das Galaxy Tab A7 hat dafür ein bombastisches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Samsung Tab S7 (WiFi)

Das Samsung Galaxy Tab S7 WiFi ist mit einem 11-Zoll-Display ausgestattet, und kann auf Wunsch mit dem Stylus S Pen bedient werden. Der S Pen ist im Lieferumfang enthalten und wird bei Nichtbenutzung auf der Rückseite magnetisch gehalten, wo er auch gleich kabellosen geladen wird – elegant und praktisch.

Die Bildwiederholrate liegt bei superflüssigen 120 Hz, angetrieben wird das Tablet vom performanten Snapdragon 865+. Dazu gibt es 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Als Betriebssystem ist Android 10.0 mit One UI 2.5 und Knox 3.6 auf dem Gerät vorinstalliert, ein Update auf One UI 3.0 und Android 11 steht bereits zur Verfügung. Auch die Kameras können sich sehen lassen: Mit der 8-MP-Front- und der 13-MP-Rückkamera gelingen Fotos und Videokonferenzen, der Sound ist dank der vier AKG-getunten Lautsprecher hervorragend.

Bei Saturn ist das Samsung Tab S7 aktuell auf 609,99 Euro (statt 699 Euro) reduziert.

Technische Details zum Samsung Galaxy Tab S7 WiFi

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+ Octa-Core, bis 3 GHz

Display: 11 Zoll, 2.560 x 1.600 Pixel (WQHD+), LTPS TFT

Bildwiederholrate: 120 Hz

Arbeitsspeicher: 6 GB

interner Speicher: 128 GB (per microSD erweiterbar um bis zu 1 TB)

Bluetooth 5.0

Akku-Kapazität: 7.760 mAh

Samsung Galaxy Tab S7 WiFi, Tablet, 128 GB, 11 Zoll, Mystic Black

Das Samsung Tab A7 (2020 WiFi)

Mit der Galaxy-Tab-A-Serie hat Samsung einen großen Hit gelandet – sie bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Anfang September 2020 erschien das neueste Modell des Galaxy Tab A7. Die WiFi-Variante besitzt 32 GB internen Speicher, per microSD erweiterbar und 3 GB Arbeitsspeicher. Verbaut wird der Snapdragon 662 mit ausreichend Leistung für fast alle denkbaren Alltagsaufgaben. Das LC-Display hat eine Displaydiagonale von 10,4 Zoll und die FHD+-Auflösung von 2.000 x 1.200 Bildpunkten.

Die Frontkamera bietet Aufnahmen mit bis zu 5 MP und mit der Rückkamera sind Bilder mit 8 MP möglich. Vier Lautsprecher sorgen für einen satten Sound, zudem ist ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss vorhanden. Aktuell gibt es das Samsung Tab A7 bei Saturn reduziert für 164 Euro (statt 189,99 Euro).

Technische Details zum Galaxy Tab A7 (2020 Wifi)

SoC: Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core, bis 2 GHz

Display: 10,4 Zoll, 2.000 x 1.200 Pixel (FHD)

Bildwiederholrate: 60 Hz

Arbeitsspeicher: 3 GB

interner Speicher: 32 GB (per microSD erweiterbar um bis zu 1 TB)

Bluetooth 5.0

Akku-Kapazität: 7.040 mAh

Samsung TAB A7 Wi-Fi, Tablet, 32 GB, 10,4 Zoll, Grau

