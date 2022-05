Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, sollte bei Saturn vorbeischauen. Dort bekommt ihr zur Zeit verschiedene Modelle von Marken wie Asus, Acer, Huawei und HP zu günstigen Preisen. Egal ob ihr viel Speicherplatz auf eurer Festplatte, einen schnellen Prozessor oder eine gute Bildqualität sucht, bei Saturn werdet ihr fündig.

Ein zuverlässiger und vor allem schneller Laptop ist mittlerweile einfach unverzichtbar. Egal ob fürs Homeoffice, die Uni oder Schule. Eine gute Bildauflösung, viel Arbeitsspeicher und eine lange Akkulaufzeit sind das A und O. Leicht soll er auch noch sein, da er unterwegs nicht auf den Rücken gehen soll. Saturn hat da aktuell einige Angebote parat, die sich sehen lassen können. Egal ob ihr eher etwas günstigeres oder etwas mit Top-Hardware sucht, wir haben für euch 4 Modelle rausgesucht, die einiges auf dem Kasten haben.

Asus Zenbook Flip 13: Federleichtes Convertible

Das Asus ZenBook. (Bildquelle: Saturn)

Beim Asus ZenBook handelt es sich um ein edles Convertible-Notebook mit 13,3-Zoll-Touch-Display, 512 GB SSD, 16 GB RAM, Intel-Core-i5-Prozessor und Iris-Plus-Grafikkarte. Besonders für den mobilen Einsatz unterwegs eignet es sich durch das leichte Gewicht von 1,3 kg und der langen Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Bei Saturn bekommt ihr das ZenBook-Flip aktuell für 849,99 Euro.

Technische Spezifikationen:

Bildschirmgröße: 13,3 Zoll (33,8 cm Bildschirmdiagonale)

Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Prozessor: Intel Core i5

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplatten-Typ: SSD

Festplatten-Speicher: 512 GB

Grafikkarte: Intel Iris Plus

Akkulaufzeit: Bis zu 16 Stunden (Herstellerangabe)

Anschlüsse: 1x HDMI (1.4), 1x USB Typ-A, 2x Thunderbolt,­ 4x USB-Typ-­C

Asus ZenBook UX363JA-HR219R 13,3 Zoll Notebook mit Intel Core i5-1035G4-Prozessor (4 Kerne), 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel-Iris-Plus-Grafikkarte & 1x HDMI (1.4), 1x USB Typ-A, 2x Thunderbolt, 4x USB- Typ-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 13:18 Uhr

Huawei Matebook X Pro 2021: Notebook mit 1 TB SSD

Huawei Matebook X Pro 2021. (Bildquelle: Saturn)

Das Huawei Matebook X Pro 2021 macht einiges her. Das 35,31 cm in der Diagonale messende Display sorgt mit einer Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixel für ein kontrastreiches Bild. Es wurde ein modernen i7-Prozessor sowie eine performante Intel-Iris-Grafik verbaut. Auch die 16 GB Arbeitsspeicher und eine riesige SSD mit 1 TB können sich sehen lassen. Der Hersteller gibt außerdem eine lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden an. Bei Saturn bekommt ihr das Matebook X Pro aktuell für 1.349 Euro (statt 1.799 Euro UVP).

Technische Spezifikationen:

Bildschirmgröße: 13,9 Zoll ( 35,31 cm Bildschirmdiagonale)

Bildschirmauflösung: 3.000 x 2.000 Pixel

Prozessor: Intel Core i7

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplatten-Typ: SSD

Festplatten-Speicher: 1 TB

Grafikkarte: Intel Iris Xe

Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden (Herstellerangabe)

Anschlüsse: 1x 3.5 mm Klinke, 1 x USB- Typ A, 2 x USB Typ-C

Huawei Matebook X Pro 2021 Statt 1.799 Euro UVP: 13,9 Zoll Notebook mit Intel Core i7-1165G7-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel-Iris-Xe-Grafikkarte & 1x 3.5 mm Klinke, 1 x USB- Typ A, 2 x USB Typ-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 13:27 Uhr

Acer Swift 3 bei Saturn günstiger

Das Acer Swift 3. (Bildquelle. Saturn)

Das Acer Swift ist ein solides Notebook der Mittelklasse. Es verfügt über einen i5-Prozessor von Intel, einen großen Arbeitsspeicher von 16 GB und eine SSD mit 512 GB. Selbst ein HDMI- und Klinkenkabel wurden verbaut, sodass ihr euch, wie heutzutage üblich, keinen extra Dongle anschaffen braucht. Laut Herstellerangabe beläuft sich die Akkulaufzeit auf bis zu 11,5 Stunden. Bei Saturn bekommt ihr das Swift 3 von Acer gerade für 699,99 Euro (statt 899 Euro UVP).

Technische Spezifikationen:

Bildschirmgröße: 14 Zoll (35,56 cm Bildschirmdiagonale)

Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Prozessor: Intel Core i5

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplatten-Typ: SSD

Festplatten-Speicher: 512 GB

Grafikkarte: Intel Iris Xe

Akkulaufzeit: Bis zu 11,5 Stunden (Herstellerangabe)

Anschlüsse: 1x HDMI, Thunderbolt 4, 3x USB 3.2, 1x 3.5 mm Klinke

Acer Swift 3 (SF314-511-53SN) Statt 899 Euro UVP: 14 Zoll Notebook mit Intel Core i5-1135G7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel-Iris-Xe-Grafikkarte & 1x HDMI, Thunderbolt 4, 3x USB 3.2, 1x 3.5 mm Klinke Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 13:35 Uhr

HP Pavillon x360: Flexibles Convertible mit Touch-Display

Das HP Pavillon x360. (Bildquelle: Saturn)

Das Pavillon x360 von HP verfügt über ein 14-Zoll-Touch-Display, einen Intel-Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM und eine 512-GB-SSD. Das Besondere an diesem Notebook ist, dass ihr den Bildschirm einmal völlig umklappen könnt. So lassen sich Filme und Serien leicht schauen oder Präsentationen praktisch präsentieren. Das Convertible von HP bekommt ihr bei Saturn gerade für 829,99 Euro.

Technische Spezifikationen:

Bildschirmgröße: 14 Zoll ( 35,6 cm Bildschirmdiagonale)

Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Prozessor: Intel Core i5

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplatten-Typ: SSD

Festplatten-Speicher: 512 GB

Grafikkarte: Intel Iris Xe

Akkulaufzeit: Bis zu 8,5 Stunden (Herstellerangabe)

Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1x USB Typ-C, 1x HDMI 2.0, 1x 3,5 mm Klinke

HP Pavilion x360 14-dy1356ng 14 Zoll Notebook mit Intel Core i5-1155G7-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel-Iris-Xe-Grafikkarte & 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1x USB Typ-C, 1x HDMI 2.0, 1x 3,5 mm Klinke. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 13:58 Uhr

