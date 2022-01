Ein Traum: Nie wieder selbst saugen müssen. Stattdessen übernehmen in immer mehr Haushalten Saugroboter die leidige Aufgabe. Saturn hat jetzt einen Dyson-Saugroboter zum absoluten Tiefstpreis im Angebot. GIGA verrät die Details.

Dyson-Schnäppchen: 360 Eye Heurist Saugroboter bei Saturn

Saugroboter gewinnen immer mehr an Beliebtheit, Markengeräte sind allerdings weiterhin recht teuer. Wer eine der kleinen Maschinen vom Sauger-Primus Dyson gebrauchen kann, wird jetzt bei Saturn günstig fündig, denn der Elektronikmarkt hat den Premium-Sauger 360 Eye Heurist reduziert im Angebot. Für 699 Euro (statt 999 Euro) könnt ihr den kleinen Helfer euer Eigen nennen. Aufgepasst: 100 Euro Direktabzug werden euch erst im Warenkorb angezeigt und dank Newsletter-Rabatt lassen sich weitere 10 Euro sparen. Günstiger war der Dyson-Saugroboter bisher noch nie erhältlich.

Die Produktdaten im Überblick

Modellnummer ‎RB01 NB Maße 23 x 24 x 12 cm; 2,42 Kg Steuerung per App oder manuelles Einschalten Fassungsvermögen 0.33 Liter, beutellos Leistung 160 Watt Lautstärke 78 db

Der Dyson 360 Eye Heurist hat, wie der Name vermuten lässt, eine 360-Grad-Kamera. Diese ermöglicht es, dass sich der Saugroboter schneller zurecht findet und Hindernissen leichter ausweichen kann. Normalerweise sollte man darauf achten, dass sich die kleinen Helfer nirgends festfahren können. Gerne stecken sie mal unter der Couch fest. Die 360° Kamera des Heurist sorgt dafür, dass ihm so etwas nicht passiert. Auch kleine Hindernisse, wie Türschwellen, kann er überwinden, um auch wirklich im ganzen Haus für Ordnung zu sorgen. Da der Dyson mit LED-Lampen ausgestattet ist, könnt ihr ihn auch nachts starten und euch am nächsten Morgen über ein gesaugtes Haus freuen.

Der interne leistungsstarke Quad-Core-Prozessor ermöglicht dem Saugroboter, Karten der Wohnung zu erstellen, zu speichern und zu überarbeiten. Natürlich könnt ihr ihn mit einer App bedienen und Reinigungs-Sessions speichern oder vorbereiten. Die meisten Saugroboter kommen gut mit Hartböden zurecht. Ausgestattet mit einer Polsterbürste ist der Dyson auch für weiche Bodenbelege geeignet.

Weitere Saugroboter-Angebote bei Saturn, Amazon & Co.

Neben dem Dyson-Angebot bei Saturn sind aktuell weitere Saugroboter zu Tiefstpreisen zu haben:

iRobot Roomba i4+ (i4558) Saugroboter Statt 579 Euro UVP: Saugroboter mit Clean-Base zur automatischen Absaugung, App-Steuerung, Raumerkennung, Alexa- und Google-Home-Unterstützung. Finaler Preis erst im Warenkorb sichtbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2022 17:26 Uhr

iRobot Roomba 981 Saugroboter Statt 399 Euro: Beliebter Saugroboter von iRobot mit Teppich-Boost, App-Steuerung, Kartografie des Wohnraums, Reinigung nach Zeitplan, Alexa- und Google-Integration. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2022 16:28 Uhr

iRobot Roomba i7+ (i7558) Saugroboter Statt 999 Euro UVP: Premium-Sauger mit Absaugstation und automatischer Entleerung, App-Steuerung, Raumerkennung und Sprachassistenten-Unterstützung. Finaler Preis erst im Warenkorb sichtbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2022 16:32 Uhr

Wenn ihr noch unsicher seid, schaut auch unser Video zum Thema Saugroboter an:

Was man vor dem Kauf von Saugrobotern wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).