Seltsames Schild an Wohnwagen und LKWs: Urlauber sollten es unbedingt kennen

Falls ihr mit dem Auto in den Urlaub fahrt, solltet ihr auch die ausländischen Verkehrsregeln kennen. Welche Bedeutung hat das „Angles Morts“-Schild?

„Angles Morts“ ist Französisch und bedeutet „Toter Winkel“. Gemeint ist mit dem toten Winkel der Bereich von Kraftfahrzeugen wie Bus, Lkw und auch Pkw, der auch trotz Spiegel von den Fahrern nicht eingesehen werden kann. Dieser gefährliche Bereich befindet sich sowohl vor und hinter dem Kraftwagen als auch an den Seiten des Fahrzeugs.

Anzeige

Gefahr besteht im toten Winkel vor allem für Fußgänger und Zweiradfahrer. Verkehrsteilnehmer, die neben einem Auto stehen oder fahren, das abbiegen will, sind in diesem Bereich im Grunde unsichtbar – und dementsprechend gefährdet.

Wohnmobile gibt es auch für E-Bikes, wie ihr in unserem Video sehen könnt:

Wohnmobil für E-Bikes: Besondere Fahrradanhänger von MobyPlast

Welche Fahrzeuge müssen das Schild haben?

In Frankreich ist seit 2021 geregelt, dass Halter von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen das „Angles Morts“-Schild anbringen müssen, um mehr Sicherheit zu gewähren.

Anzeige

Auch Größe und Aussehen des Hinweisschildes ist rechtlich festgelegt: Bei einer Größe von 25 x 17 Zentimetern müssen ein roter Rahmen und in weißer Schrift das Wort „Attention“ für „Achtung“ vorhanden sein. Der mittige Bereich soll in Gelb und Schwarz eine Kreuzung zeigen, das abgebildete Fahrzeug ist von vier Dreiecken mit Ausrufezeichen umgeben. Schwarz auf Gelb soll auch am unteren Rand der Schriftzug „Angles Morts“ zu sehen sein.

Anzeige

Ihr bekommt die Schilder mit abgebildetem Bus, Lkw oder Pkw. Laut ADAC sollten Fahrer von Wohnmobilen das Bus-Schild wählen, was einen einfachen Grund hat: Wie auch Busse dienen Wohnmobile der Personenbeförderung.

Zu Kaufen gibt es das „Angles Morts“-Schild im Internet (zum Beispiel auf Amazon) oder in Tankstellen und Raststätten, die sich in der Nähe der Grenze befinden. Für knapp 10 Euro ist das Schild aber auch über den ADAC-Shop erhältlich.

Wo muss das Schild sitzen?

Die Vorschrift besagt, dass der „Angles Morts“-Hinweis an beiden Seiten und am Heck des Fahrzeugs angebracht werden muss. Weder Kennzeichen noch andere vorgeschriebene Beschriftungen dürfen durch die Schilder verdeckt werden, ebenso darf die Sicht des Fahrers dadurch nicht eingeschränkt sein. Deswegen ist eine Anbringung an den Scheiben nicht erlaubt.

Fehlt das Schild müssen Fahrer mit einem Bußgeld von über 135 Euro rechnen.

Was das Heck betrifft, soll das Schild – in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern vom Boden gemessen – rechts von der Längsmittelachse angebracht werden. Seitlich wird das „Angles Morts“ im Bereich des ersten Meters befestigt, gemessen von der Front des Fahrzeugs. Auch hier gilt die gleiche Höhe wie beim Heck.

Anzeige

Sollte eine Montage in dieser Höhe nicht möglich sein, kann die Anbringung bis zu einer Höhe von 2,1 Meter erfolgen – ebenfalls vom Boden aus gemessen.

Wie sieht es bei Gespannen aus?

Wenn ihr mit einem Gespann wie einem Wohnwagen unterwegs seid, ist das „Angels Morts“-Schild nur dann Pflicht, wenn eins oder beide Fahrzeuge das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschreiten. Wiegt also der Anhänger mehr, ist hier das Schild notwendig.

Gleiches gilt für das Zugfahrzeug. Übersteigen die Fahrzeuge einzeln nicht das Gesamtgewicht, ist kein Hinweis nötig. Selbst dann nicht, wenn sie zusammen über die 3,5 Tonnen kommen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.