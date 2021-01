Ein stylischer und vor allem praktischer Alltagshelfer ist aktuell besonders günstig bei Notebooksbilliger zu finden: Den smarten Wecker könnt ihr jetzt wieder ergattern – und das fast zum Spitzenpreis.

Originalartikel:

Lenovo Smart Clock im Angebot zum Spitzenpreis

Google Assistant, Wecker und kompatibel mit mehr als 10.000 Smart-Home-Geräten von über 1.000 Herstellern: Im Rahmen des Black Fridays ist die Lenovo Smart Clock für 34,10 Euro bei Notebooksbilliger zu haben. Vom gewöhnlichen Wecker mausert sich Lenovos smarte Uhr zur Hilfe im Alltag. Dank der Verbindung zu anderen Smart-Home-Gadgets und Sprachsteuerung ist vieles möglich. Beispielsweise die Steuerung von Kaffeemaschine, Lampe oder Heizung – Kompatibilität vorausgesetzt.

Auch mit den smarten Glühbirnen von Philips Hue versteht sich die Lenovo Smart Clock gut:

Mit der Smart Clock greifen User zudem auf die Musikdienste Spotify, YouTube Music und Deezer zu. Und allen, die nicht im Home Office arbeiten, verrät sie per konfigurierbarer Morgenroutine die Verkehrsinfos für den Weg zur Arbeit. Mit einem eher schlichten Design wirkt Lenovos smarter Wecker unaufdringlich und dürfte zu vielen Einrichtungsstilen und Geschmäckern passen. Angeboten werden Varianten mit grauer oder schwarzer Stoffverkleidung. Wichtig fürs Schlafzimmer: Es ist keine Kamera verbaut, die Sprachsteuerung lässt sich per Taste stumm stellen.

Die Lenovo Smart Clock bei Notebooksbilliger.de

Vom smarten Wecker aus das Zuhause steuern

Die Smart Clock fügt sich mit Abmessungen von 7,5 cm Breite, ca. 11 cm Höhe und einer Tiefe von rund 8 cm auf den meisten Nachttischen gut ein. Verbaut hat Lenovo ein 4 Zoll IPS-Touchdisplay, das mit 480 x 800 Pixel auflöst sowie einen 1 x 1,5 Zoll Lautsprecher mit bis zu 6 Watt Leistung. Wer wenige Steckdosen im Schlafzimmer hat: Zum Laden des Smartphones ist ein USB-Anschluss an der Rückseite mit dabei.

Besonders interessant dürfte Lenovos Smart Clock für Nutzer sein, die sie in ihre Smart-Home-Umgebung integrieren wollen. So sind unter anderem Geräte von Bosch, Philips und LG kompatibel. Käufer sparen rund um den Black Friday etwa die Hälfte des eigentlichen Preises. Es fallen außerdem keine Versandkosten an, was die 34,10 Euro verglichen mit anderen Angeboten zum absoluten Spitzenpreis macht.