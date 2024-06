Sommerhaus der Stars 2024: Alle Paare, Start & Sendetermine der 9. Staffel

Bald startet die neunte Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Hier erfahrt ihr, welche Paare teilnehmen und in die legendäre WG ziehen.

Das Sommerhaus der Stars gehört unbestritten zu den populärsten Reality-TV-Sendungen und zieht seit 2016 die Zuschauer in seinen Bann. In den bisherigen acht Staffeln konnten zahlreiche Reality-Fans miterleben, wie prominente Paare sowohl in anspruchsvollen Herausforderungen als auch bei Streitigkeiten in der berüchtigten Wohngemeinschaft des Bocholter Landhauses auf die Probe gestellt wurden.

Nur ein Paar kann am Ende als Gewinner hervorgehen und sich über eine beträchtliche Geldprämie freuen. Auch in diesem Jahr öffnet das Sommerhaus zum neunten Mal seine Türen und begrüßt interessante Teilnehmer. Wir geben euch einen Überblick über die acht prominenten Paare sowie über den Start und die Sendetermine der Show. Das Sommerhaus der Stars ist für euch auch 2024 beim Streamingdienst von RTL+ verfügbar.

Sendetermine von das Sommerhaus der Stars 2024

Bis jetzt wurden weder der Beginn noch die Sendetermine von das Sommerhaus der Stars 2024 offiziell bekannt gegeben. Mit der Ausstrahlung könnt ihr voraussichtlich wie üblich im September oder Oktober rechnen. Normalerweise umfasst jede Staffel 12 packende Episoden, die exklusiv im Fernsehen auf RTL ausgestrahlt oder auf RTL+ gestreamt werden. In der Regel kann man beim Streamingdienst jede Folge bereits eine Woche vor der Fernsehausstrahlung ansehen.

Diese Promis nehmen teil

Schauspieler Raúl Richter und Freundin Vanessa Schmidt

Reality-TV-Star Alessia Herren und Ehemann Can

Model Tessa Bergmeier und Freund Jakob

Designerin Sarah Kern und Partner Tobias Pankow

Reality-TV-Star Gloria Glumac und Freund Michael

Influencer Umut Tekin und Freundin Emma Fernlund

Reality-TV-Star Sam Dylan und Partner Rafi Rachek

Model Theresia Fischer und Freund Stefan Kleiser

