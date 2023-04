Ihr könnt euch im Kundenbereich von Sparhandy anmelden und dort eure Rechnung sowie andere Details zu euren Bestellungen beim Online-Händler einsehen. Hier erfahrt ihr, wie der Sparhandy-Login funktioniert und was ihr bei Problemen mit der Anmeldung machen könnt.

Sparhandy ist ein bekannter, seriöser deutscher Online-Händler, bei dem ihr anbieterunabhängig Mobilfunkverträge abschließen könnt. Die Bestellung erfolgt über die Webseite Sparhandy.de. Nach der Bestellung könnt ihr Details wie den Bearbeitungs- oder Versandstatus überprüfen sowie eure Rechnungen einsehen, indem ihr euch per Login im Kundenbereich von Sparhandy anmeldet.

Sparhandy-Login: Anmelden im Kundenbereich

Wenn ihr etwas bei Sparhandy bestellt habt, bekommt ihr eine E-Mail zugeschickt, in der ihr die Auftragsnummer und das Vertragskennwort findet. Diese beiden Informationen benötigt ihr, um euch mit dem Sparhandy-Login anzumelden. Das funktioniert wie folgt:

Anmelden für Rechnung und Details zur Bestellung

Ruft die Anmelde-Seite von Sparhandy in eurem Internet-Browser auf. Das geht sowohl am Smartphone als auch am PC. Gebt die Auftragsnummer und das Versandkennwort in die entsprechenden Felder ein. Klickt dann auf „Anmelden“. Anschließend werdet ihr zu eurem persönlichen Bereich weitergeleitet und könnt die Details zur Bestellung überprüfen. Zudem könnt ihr hier persönliche Daten eintragen und nachträglich ändern, etwa eure Adresse.

Login für Allnet-Flats

Habt ihr eine Allnet-Flat bei Sparhandy gekauft, könnt ihr den Vertrag in einem separaten Login-Bereich verwalten:

Ruft die Sparhandy-Login-Seite für Allnet-Flat-Kunden auf. Gebt eure Rufnummer und das dazugehörige Passwort ein. Klickt dann auf „Anmelden“.

Sparhandy-Login funktioniert nicht?

Falls ihr Probleme mit dem Sparhandy-Login habt, solltet ihr zunächst eure E-Mails von Sparhandy überprüfen. Hier findet ihr alle wichtigen Daten wie die Auftragsnummer und das Versandkennwort, mit dem ihr euch anmelden könnt. Allnet-Flat-Kunden können zudem ein neues Passwort anfordern. Dazu müsst ihr eure Telefonnummer und das Geburtsdatum oder die PUK eingeben. Das Passwort wird dann per SMS an die bei Sparhandy hinterlegte Nummer an euch verschickt.

Eventuell habt ihr weiterhin Schwierigkeiten, etwa weil ihr die Auftragsnummer, die Rechnung oder die E-Mails mit den anderen Zugangsdaten vergessen habt. Stellt sicher, dass ihr das Kennwort richtig eingebt. Überprüft dabei auch die Groß- und Kleinschreibung und stellt sicher, dass an der PC-Tastatur „Caps Lock“ nicht aktiviert ist. Geht die Anmeldung immer noch nicht, solltet ihr euch an den Kundendienst von Sparhandy wenden und versuchen, die Angelegenheit mit einem Mitarbeiter zu klären. Eventuell könnt ihr euch hier anhand eures Personalausweises identifizieren und nachweisen, dass ihr etwas bestellt habt. Den Kunden-Service erreicht ihr so:

Hotline: 0221 - 960 700 02 (montags bis freitags 8 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 18 Uhr, Ortstarif)

0221 - 960 700 02 (montags bis freitags 8 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 18 Uhr, Ortstarif) E-Mail: kundenservice@sparhandy.de

