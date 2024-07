Speisen servieren statt Verliese plündern: D&D-Ableger hier stark reduziert

Ihr habt Lust auf ein fantasievolles Brettspiel aus dem „Dungeons & Dragons“-Universum? Dann solltet ihr euch dieses Amazon-Angebot nicht entgehen lassen.

Ihr wart als Barbar oder Zauberer in „Hero Quest“ unterwegs und freut euch nun auf ein warmes, geselliges Plätzchen, das euch mit Speis und Trank versorgt? Dann solltet ihr euch das Brettspiel „Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“ etwas näher ansehen. Hier verhaut ihr nämlich keine Schergen böser Hexenmeister, sondern versorgt eure Gäste als Schankwirt mit Met und leckeren Speisen, die sich je nach Heldenkarte unterscheiden.

Bei Amazon gibt es gerade zu den Prime Days am 16. und 17. Juli 2024 viele starke Angebote, allerdings nur für Prime-Abonnenten. Unabhängig davon aber bietet der Versandriese aktuell „Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“ für nur 35,10 Euro an anstatt der UVP von 54,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 36 Prozent!

Ihr habt den Kinofilm „Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben“ noch nicht gesehen? Unser Partnermagazin kino.de hält noch einmal den Trailer zum Film für euch bereit.

„Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“: Worum geht’s?

Wie eingangs beschrieben agiert ihr als Wirt einer Taverne, wie ihr sie klassisch aus fantastischen Rollenspielen kennt. Sollte euch übrigens „Die Tavernen im Tiefen Thal“ ein Begriff sein, dürftet ihr euch rein thematisch bereits etwas heimisch fühlen.

Bei „Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“ geht es jedoch vor allem ums Essen. Ihr bedient mehrere Helden und Abenteurer, die unterschiedliche Wünsche haben. Eure Aufgabe ist es, die aufgegebenen Bestellungen so gut es eben geht zu erfüllen und dadurch Punkte zu kassieren. Je besser ihr dabei eine Bestellung erfüllt, umso mehr Punkte landen auf eurem Konto. Zusätzliche Aufgaben runden das Spielgeschehen ab, durch die ihr noch weitere Siegpunkte erhaltet.

Für wen ist „Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“ am besten geeignet?

Gerade dann, wenn ihr großer „Dungeons & Dragons“-Fan seid, dürfte das Brettspiel „Dungeons & Dragons – The Yawning Portal“ super für euch geeignet sein. Natürlich könnt ihr das Spiel generell allen Rollenspiel-Liebhabern innerhalb eures Freundeskreises in Form eines Geschenks nahelegen.

Außerdem ist der Schwierigkeitsgrad nicht ganz so hoch, sodass auch Brettspiel-Anfänger gut klarkommen dürften. Zuletzt wird es aufgrund der bunten Edelsteine und Speisen schön bunt auf dem Tisch, was seinen ganz eigenen Reiz hat. Auch Spiele wie „Azul“ konnten dies bereits eindrucksvoll unter Beweis stellen. Hoch den Humpen!

