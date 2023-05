Neuerdings kann man sein Stayfriends-Konto relativ einfach löschen. Wo ihr die Einstellung findet, zeigen wir euch hier in unserer Anleitung.

Stayfriends: Konto löschen

Schnellanleitung 1

Öffnet die Stayfriends-Webseite und loggt euch ein. Klickt links auf den Menüpunkt „Einstellungen“ > „Stammdaten“ > „Meinen Eintrag löschen“ > „Diesen Eintrag löschen“. Folgt den Anweisungen am Bildschirm.

So löscht ihr den Stayfriends-Account. (Bildquelle: GIGA)

Schnellanleitung 2

Wenn ihr die Einstellung zum Löschen eures Accounts nicht findet, geht so vor:

Öffnet diesen Stayfriends-Link:

www.stayfriends.de/j/ViewController?action=accountSettings&delEnabled=true#delAccount Scrollt herunter und klickt unter „Meinen Eintrag löschen“ auf den Button „Diesen Eintrag löschen“. Folgt den weiteren Anweisungen am Bildschirm.

Stayfriends-Konto löschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Dies ist eine alternative Anleitung, falls die anderen beiden nicht funktionieren:

1. Schritt:

Öffnet die Stayfriends-Webseite und loggt euch ein. Klickt ganz unten links auf den Schriftzug „Hilfe“ und rechts auf den Button „FAQ ansehen“. Alternativ klickt ihr einfach auf den Link dieser Hilfeseite: www.stayfriends.de/j/ViewController?action=faq.

2. Schritt:

Klickt oben auf den Eintrag „Mein Eintrag bei StayFriends“. Unter „Abmelden“ klickt ihr auf „Wie kann ich meinen Datensatz bei StayFriends löschen?“ und darunter auf „Bei StayFriends austragen“. Nun werdet ihr zu den Stammdaten weitergeleitet.

3. Schritt:

Scrollt herunter und klickt unter „Meinen Eintrag löschen“ auf den Button „Diesen Eintrag löschen“.

4. Schritt:

Gebt einen Grund ein, falls ihr wollt und klickt unten rechts auf „Weiter“.

5. Schritt:

Klickt zum Abschluss auf den Button „Endgültig löschen“.

6. Schritt:

Danach erhaltet ihr eine E-Mail, das alle Daten vollständig gelöscht wurden.

Ich kann mein Stayfriends-Konto nicht löschen

Kontaktiert in dem Fall den Stayfriends-Support:

E-Mail: service@stayfriends.de

service@stayfriends.de Telefon: 030 - 23 60 78 50

Montag bis Donnerstag: 10:00 - 12:00 und 15:00 - 20:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr und 15.00 - 18:00 Uhr

030 - 23 60 78 50 Montag bis Donnerstag: 10:00 - 12:00 und 15:00 - 20:00 Uhr Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr und 15.00 - 18:00 Uhr Fax: 030 - 236 07 85 66

Gold-Mitgliedschaft bei Stayfriends kündigen

Das Abo der Gold-Mitgliedschaft verlängert sich in der Regel automatisch um 1 Jahr, wenn man nicht per Überweisung bezahlt hat. So könnt ihr das Abo kündigen:

Öffnet die Stayfriends-Webseite und loggt euch ein. Im Menü „Meine Gold-Mitgliedschaft“ klickt ihr auf „Kontoauszug“. Wählt „Automatische Verlängerung deaktivieren“ aus.

Alternativ wendet ihr euch an den Stayfriends-Kunden-Service, wie oben beschrieben.

