Die Telefonnummer 034521973030 ruft an und die Anrufer sitzen offensichtlich in einem Callcenter. Es stellt sich häufig die Frage, ob diese Leute tatsächlich in einem offiziellen Auftrag anrufen, oder euch nur etwas verkaufen willen. Wir haben für euch recherchiert.

Ratgeber Facts

Die Telefonnummer 034521973030 gehört zu einer Bank und deshalb sind womöglich nicht alle Kunden erfreut, wenn sie anruft. Teilweise liegt das sicher auch daran, dass ihr niemanden aus Halle an der Saale kennt, wenn euch diese Nummer dubios vorkommt. Doch es deutet einiges darauf hin, dass die Anrufe seriös sind.

Wem gehört die Nummer 034521973030?

Diese Telefonnummer gehört zum Kundenservice der Luxemburger Advanzia-Bank, die in vielen europäischen Ländern gebührenfreie Kreditkarten vertreibt.

Das könnt ihr unter anderem auf der Kontaktseite des Unternehmens nachlesen.

Die Nummer gehört zu einem Callcenter in Halle, während die eigentliche Bank eine Adresse im Ausland hat. Möglicherweise verwirrt das einige Personen, wenn sie angerufen werden.

Ihr könnt den Advanzia-Kundendienst unter der Nummer 0345-2197 3030 sowie gebührenfrei unter 0800 880 1120 erreichen.

Wenn ihr angerufen werdet, hat das für gewöhnlich nicht mit eurem Kontostand zu tun, sondern ihr habt entweder um eine Erklärung gebeten oder eure Kreditkarte gekündigt. Dann erfolgen schon mal Nachfragen.

Diese Anrufe sind also seriös und ihr könnt sie getrost annehmen. Falls ihr in Zukunft keine weiteren Anrufe wollt, könnt ihr das dort auch angeben.

Wie könnt ihr die Nummer 034521973030 sperren?

Wenn ihr keine Lust habt, mit den Anrufern zu sprechen, euch aber auch nicht von ihren Anrufversuchen nerven lassen möchtet, dann könnt ihr die Nummer einfach blockieren.

Im Video seht ihr, wie ihr Anrufer in Android- oder iPhone-Handys blockieren könnt:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Fast ebenso leicht lässt sich eine Telefonnummer im Telekom-Festnetz blockieren. Das geht online im „Telefoniecenter“.

Außerdem lässt sich eine Telefonnummer in der Fritzbox sperren, indem ihr sie einfach in den Einstellungen des Routers auf die Blockliste setzt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.