Strom anmelden: So funktioniert’s und das solltet ihr beachten

Spätestens beim Umzug in die erste eigene Wohnung müsst ihr Strom anmelden. Wie das reibungslos klappt und was ihr dabei beachten solltet, erfahrt ihr bei uns.

Beim Auszug aus dem Elternhaus kommen viele Neuerungen auf euch zu. Dazu zählt auch, nach einem Stromanbieter zu suchen und dort den Strom anzumelden. Im Vorfeld lohnt sich etwas Recherche, denn es gibt viele Stromanbieter mit unterschiedlichen Konditionen zu finden. Gerade Neukunden sollten sich mit einem offenen Auge informieren, denn manche Anbieter winken mit attraktiven Vertragsabschlussprämien.

Strom anmelden: Was solltet ihr als Neukunde beachten?

Grundsätzlich solltet ihr euch im Vorfeld darüber im Klaren sein, was ihr euch leisten könnt und woher ihr euren Strom beziehen wollt. Der „grüne Strom“ gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Attraktivität, ist in der Regel aber auch etwas teurer. Übrigens gibt es mehrere Möglichkeiten, daheim etwas an Stromkosten einzusparen.

Schon bei Wohnungsbesichtigungen lohnt es sich, die aktuelle Mietpartei nach den Stromkosten zu fragen. Das gibt euch schon einmal einen ersten Anhaltspunkt. Natürlich könnt ihr euch auch einfach mit eurem Vermieter oder eurer Vermieterin austauschen. Das solltet ihr nämlich sowieso machen, damit ihr bereits nach der Zählernummer eures Stromzählers fragen könnt.

Strom anmelden: Welche Daten benötigt ihr für euren Versorger?

Solltet ihr euch vor eurem Umzug noch nicht darum gekümmert haben, euren Strom anzumelden, ist das nicht weiter tragisch. Ihr bezieht in diesem Fall euren Strom automatisch beim Grundversorger. Euch gehen also in keiner Weise die Lichter aus. Allerdings kostet euch die Stromversorgung in diesem Fall mehr, weswegen ihr euch schnell um einen neuen Stromanbieter bemühen solltet. Das funktioniert, meistens jedenfalls, auch relativ kurzfristig, je nach Stromanbieter. Dafür benötigt ihr folgende Daten:

Name und Anschrift eurer neuen Wohnung

euer Geburtsdatum

Zählernummer eures neuen Stromzählers

eures neuen Stromzählers Datum, ab wann ihr den Strom beziehen wollt

aktueller Zählerstand , den ihr euch bei der Wohnungsübergabe notiert und weitergebt

, den ihr euch bei der Wohnungsübergabe notiert und weitergebt eure Bankverbindung, von welcher die Stromkosten monatlich bezogen werden sollen

Mit diesen Tricks könnt ihr in Sachen Energie etwas sparen.

Strom anmelden: Könnt ihr euren Vertrag bei einem Umzug einfach „mitnehmen“?

In der Regel ist es gar kein Problem, euren bestehenden Vertrag bei einem Umzug mitzunehmen. Allerdings kommt es immer auf euren Vertrag sowie euren Anbieter an. Viele Menschen lassen sich beispielsweise von den örtlichen Stadtwerken mit Strom versorgen, da wäre die Vertragsmitnahme etwas schwierig, wenn ihr in eine andere Stadt zieht. Beachtet in diesem Fall stets die Kündigungsfrist eures aktuellen Vertrags.

Anbieterwechsel: Wie könnt ihr euren Strom bei einem neuen Anbieter anmelden?

Eigentlich läuft dieser Vorgang beinahe so ähnlich, als würdet ihr komplett neuen Strom anmelden. Vorher müsst ihr lediglich euren bestehenden Vertrag kündigen. Dabei sind jedoch einige Dinge zu beachten, damit alles reibungslos funktioniert. Wir teilen das auf, indem wir euch zeigen, was ihr beim alten und was ihr beim neuen Stromanbieter beachten solltet.

Euer alter Stromanbieter

Teilt eurem Stromanbieter, von dem ihr gegenwärtig euren Strom bezieht, eure Kündigung mit dem entsprechenden Kündigungsdatum mit. Die Kündigungsfristen entnehmt ihr eurem bestehenden Stromvertrag.

mit. Die Kündigungsfristen entnehmt ihr eurem bestehenden Stromvertrag. Am Tag der Übergabe an den neuen Stromanbieter teilt ihr eurem alten Stromanbieter euren aktuellen Zählerstand mit. Auf dieser Basis erstellt euer alter Stromanbieter die letzte Abrechnung für euren derzeitigen Bezugszeitraum.

Euer neuer Stromanbieter