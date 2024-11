Süße Überraschung für D&D-Fans: Die Würfel-Keksdose für 30 Euro

Ihr liebt es, gemeinsam in eurer Pen-&-Paper-Runde auch etwas zu naschen? Dann hat Elbenwald eine ganz besondere Keksdose für euer kommendes Rollenspielabenteuer.

Würfel-Keksdose von Elbenwald: Für einen leckeren Keks zwischendurch

Weihnachten ist nicht mehr fern und den einen oder anderen Hauch an leckerem Keksduft habt ihr möglicherweise schon vernehmen können. Auch zu eurem kommenden Pen-&-Paper-Abenteuer passen leckere Kekse mit Schokoladen-Chips sicher prima. Und Elbenwald hat genau dafür eine wirklich passende Würfel-Keksdose für euch in petto.

Anzeige

Diese Keksdose kommt in Form eines 20-seitigen Würfels und ist auch via Amazon erhältlich. Dort findet ihr genügend Platz, um eurem schmackhaften Keksblech bis zum nächsten Rollenspielabend ein passendes Zuhause zu geben. Daneben bietet Amazon auch Eierbecher in Form eines Würfels, wenn ihr gar nicht genug von dem Look bekommen könnt.

D20 Würfel Keksdose für Pen & Paper Fans Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2024 00:32 Uhr

Ihr habt „Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben“ damals im Kino verpasst? Dann schaut euch passend zum Netflix-Start noch einmal den Trailer zu diesem spaßigen Fantasy-Abenteuer an:

Dungeons & Dragons - Ehre unter Dieben | Offizieller Trailer

Für wen ist die Würfel-Keksdose von Elbenwald besonders geeignet?

Alle Rollenspiel-Fans dürften sich wahnsinnig über die Würfel-Keksdose freuen. Diese Keks- und Bonbon-Aufbewahrungsmöglichkeit ist definitiv eine eindrucksvolle Erscheinung und zaubert allen Pen-&-Paper-Liebhaberinnen und -Liebhabern sicher schnell ein Lächeln ins Gesicht. Schließlich ist die Keksdose etwas Außergewöhnliches und kommt nicht in jedem Haushalt vor.

Anzeige

Wenn ihr zudem den Kinofilm „Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben“ mochtet oder euch das Spiel „Baldur’s Gate 3“ total überzeugen konnte, haben Würfel sicher ebenfalls einen gewissen Platz in eurem Herzen. Und als Geschenk für Rollenspiel-Fans, gerade bald zu Weihnachten, eignet sich die Würfel-Keksdose allemal.

Anzeige

