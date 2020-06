Ihr seid auf der Suche nach einem flexiblen sowie günstigen Handytarif und 5 GB LTE reichen euch vollkommen aus? Dann solltet ihr aktuell bei sim.de reinschauen. Dort bekommt ihr für kurze Zeit eine Allnet- und SMS-Flat sowie 5 GB LTE für nur 5,99 Euro. GIGA macht den Tarif-Check und verrät, warum das Angebot so gut ist.

Drillisch Facts

Allnet-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen für 5,99 Euro im Monat

Allnet-Flats gibt es viele im Angebot, doch nur wenige davon sind wirklich günstig und dazu auch noch monatlich kündbar. Beides trifft auf die Aktion von sim.de zu. Zum Preis von nur 5,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-Sorglos-Paket. Ihr könnt mit dem Handy so viel telefonieren und SMS verschicken, wie ihr wollt und mit 5 GB statt 4 GB LTE-Datenvolumen mobil im Netz surfen. Dabei steht euch eine Geschwindigkeit von maximal 50 MBit/s zur Verfügung. In vielen anderen Billigtarifen sind sonst nur 21,6 MBit/s drin. Ein großer Vorteil also. Aber Achtung: Die Aktion gilt nur bis einschließlich morgen, den 26.06.2020.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: sim.de (Drillisch)

Netz: o2

Allnet-Flat in alle deutsche Netze

5 GB LTE -Datenvolumen (50 MBit/s)

-Datenvolumen (50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 5,99 Euro

monatlich kündbar

Bereitstellungsgebühr: 9,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Zum Angebot bei sim.de

Falls euch der Tarif doch nicht mehr zusagt, könnt ihr ihn sofort wieder kündigen, denn die Option ohne Vertragslaufzeit kostet genauso viel wie mit 24 Monaten Laufzeit. Es wird lediglich ein Bereitstellungspreis in Höhe von 9,99 Euro fällig.

Zu wenig Datenvolumen? Das sind unsere Tipps, um Datenvolumen zu sparen:

Handytarif-Schnäppchen von sim.de: Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Aktion von sim.de lohnt sich für alle, die

sich nicht lange an einen Handyvertrag binden möchten

möglichst wenig für eine Allnet-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen ausgeben wollen

bereits ein Smartphone besitzen und einen günstigen Tarif dazu suchen

an ihrem Standort eine gute o2-Netz-Abdeckung haben (in größeren Städten ist das kein Problem, auf dem Land ist das Netz etwas schwächer).

Zum Angebot bei sim.de

Falls ihr noch das passende Smartphone zum Schnäppchen-Tarif braucht, empfehlen wir euch das Huawei P30 lite. Für unter 200 Euro bekommt ihr ein ordentliches Stück Hardware mit sehr guter Kamera und Google Apps. Hier geht's zu unserem Test des Huawei P30 lite.

Apple-Fans greifen lieber zum iPhone SE 2 für 479 Euro (hier im Test).

Angebot verpasst? Keine Sorge, hier findet ihr weitere günstige Handytarife, die monatlich kündbar sind.