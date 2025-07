Zwei Stück für 19,99 Euro: Amazon verkauft die vielleicht beste Alternative zu den AirTags

39 Euro für einen AirTag? Das geht auch günstiger: Bei Amazon gibt es eine AirTag-Alternative im Doppelpack für nur 19,99 Euro. Anders als viele andere AirTag-Klone sind die Tracker von Ugreen schön kompakt – und passende Silikonhüllen sind gleich dabei.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Normalerweise müssen iPhone-Nutzer tief in die Tasche greifen, wenn sie ihre Wertsachen im Blick behalten wollen. Ein einzelner AirTag kostet 39 Euro – da kommt bei mehreren Gegenständen schnell ein dreistelliger Betrag zusammen. Cleverer ist die AirTag-Alternative von Ugreen für 19,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen), die im Doppelpack daherkommt und trotzdem alle wichtigen Funktionen des Find-My-Netzwerks nutzt. Normalerweise kosten die Tracker 10 Euro mehr.

Anzeige

Für wen lohnt sich die AirTag-Alternative bei Amazon?

Die Ugreen-Tracker sind ideal für iPhone-Nutzer, die günstig und smart Ordnung halten wollen – ob am Schlüsselbund, Rucksack oder Portemonnaie. Sie sind so kompakt wie die Apple-Originale, halten mit bis zu 18 Monaten sogar länger durch und kommen direkt mit passenden Silikonhüllen. Nur Android-Nutzer schauen in die Röhre: Ohne iPhone sind die Tracker nutzlos.

AirTag-Alternative von Ugreen Im 2er-Pack, kompatibel mit „Wo ist?“-Netzwerk. Inklusive zwei Silikonhüllen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2025 17:03 Uhr

Die Ugreen-Tracker punkten durch ihre nahtlose Integration in Apples-Find My-Netzwerk. Anders als viele Konkurrenzprodukte benötigen sie keine separate Anwendung – die Einrichtung erfolgt direkt über die bereits vorhandene „Wo ist?“-App des iPhones. Wenn der Schlüssel mal wieder zwischen den Sofakissen verschwunden ist, lässt sich der Tracker per iPhone-App zum Klingen bringen. Der 80-Dezibel-Ton ist dabei laut genug, um auch in größeren Wohnungen gehört zu werden.

Anzeige

Besonders praktisch ist die lange Batterielaufzeit von 18 Monaten. Während günstige No-Name-Tracker oft schon nach wenigen Monaten schlapp machen, setzt Ugreen auf einen stromsparenden Chip und eine austauschbare CR2032-Batterie. Der aktuelle Batteriestand lässt sich jederzeit über die Find-My-App überprüfen – so gibt es keine bösen Überraschungen, wenn der Tracker plötzlich nicht mehr funktioniert.

Die kompakten Abmessungen entsprechen etwa einer Zwei-Euro-Münze und machen die Tracker deutlich unauffälliger als viele Konkurrenzprodukte. Die mitgelieferten Silikonhüllen ermöglichen eine einfache Befestigung an Schlüsselbunden, Rucksäcken oder anderen wichtigen Gegenständen.

Amazon-Kunden schätzen einfache Einrichtung und Zuverlässigkeit

Mit 4,6 von 5 Sternen überzeugen die Ugreen-Tracker die Amazon-Kundschaft. Besonders gelobt werden die unkomplizierte Einrichtung und die zuverlässige Funktion im Alltag. „Ich benutze die Smarttags mit einem iPhone 15 Pro. Das Koppeln mit 'Wo ist?' ist einfach und funktionierte beim ersten Tracker auf Anhieb“, schreibt ein Kunde, der die Bestnote vergibt.

AirTag-Alternative von Ugreen Im 2er-Pack, kompatibel mit „Wo ist?“-Netzwerk. Inklusive zwei Silikonhüllen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2025 17:03 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.