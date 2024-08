Tunnel voraus: Auf diese Schilder solltet ihr unbedingt achten, bevor es dunkel wird

Der deutsche Dschungel an Verkehrsschildern sorgt für Chaos und Verwunderung. Was bedeutet eigentlich die Beschilderung an Tunnelzugängen?

Über 600 Verkehrsschilder sind in Deutschland in Gebrauch. Ihr müsst nicht alle unbedingt kennen, denn viele davon begegnen uns kaum. Nicht übersehen werden sollten Tunnel-Schilder. Wir verraten euch, was die kleinen weißen Schilder aussagen.

B bis E: Was verbirgt sich hinter den geheimnisvollen Tunnel-Schildern?

Deutschland und 53 weitere Staaten haben ihre Unterschrift unter das „Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Straßen“ gesetzt. Das ADR sorgt täglich für mehr Sicherheit im Verkehr. Im Alltag bekommt ihr wenig davon mit. Dies ändert sich, wenn ihr euch aufmerksam einer Tunneleinfahrt nähert.

Die kleinen weißen Schilder mit den Buchstaben B bis E dürfen nicht ignoriert werden. Sie sind dazu da, die Sicherheit in Tunneln zu verbessern und Fahrzeugen, die bestimmte gefährliche Güter geladen haben, die Zufahrt zu verwehren. Ein Tunnel kann schnell zur Gefahr und tödlichen Falle werden. Dies wurde uns 1999 beim Unglück im österreichischen Tauerntunnel vor Augen geführt. Seither gibt es auch die hier besprochene Beschilderung.

Unter dem LKW-Schild ist oft noch ein Buchstabe abgebildet. (© IMAGO / Schöning)

Was sagen die Buchstaben B bis E auf den Tunnel-Schildern aus?

Die einzelnen Schilder sind Teil des Tunnelbeschränkungscodes, der zur Einschränkung des Gefahrgut-Transports durch Tunnelanlagen dient. Über dem jeweiligen Buchstaben ist ein oranger Lkw in einem roten Kreis zu sehen. Damit wird angezeigt, dass sich das Durchfahrverbot auf kennzeichnungspflichtige Kfz beschränkt.

Die Buchstaben entsprechen einzelnen Kategorien:

Kategorie A: Es gibt keine Beschränkung und daher wird auch kein A-Schild angebracht.

Es gibt keine Beschränkung und daher wird auch kein A-Schild angebracht. Kategorie B: Verbot von gefährlichen Gütern, die explodieren können.



Verbot von gefährlichen Gütern, die explodieren können. Kategorie C: Verbot von gefährlichen Gütern, die nicht nur explodieren können, sondern auch giftige Stoffe entweichen lassen.



Verbot von gefährlichen Gütern, die nicht nur explodieren können, sondern auch giftige Stoffe entweichen lassen. Kategorie D: Verbot für gefährliche Güter, die explodieren, giftige Stoffe freisetzen und brennen.



Verbot für gefährliche Güter, die explodieren, giftige Stoffe freisetzen und brennen. Kategorie E: Verbot für alle gefährlichen Güter, ausgenommen bestimmte radioaktive Stoffe, Abfälle oder klinisches Material.



Was passiert, wenn die Tunnel-Schilder nicht beachtet werden?

Wer die Tunnel-Schilder übersieht, muss 500 Euro Bußgeld zahlen. Für den zwischen England und Frankreich verlaufenden Euro-Tunnel gelten besondere Regelungen, da es sich hierbei um die einzige bestehende Festlandsverbindung handelt.

Deutschlandweit gibt es lediglich etwas mehr als 20 Tunnel, die von Durchfahrtsbeschränkungen betroffen sind. Die aktuellen Tunnelbeschränkungen für Deutschland könnt ihr über das Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Erfahrung bringen.

