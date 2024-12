Uber Trinkgeld geben – so geht’s

Ihr möchtet eurem Uber-Fahrer Trinkgeld geben? Das ist mit wenigen Klicks in der App möglich. Wir zeigen euch, wie es geht.

Uber: Kein Bargeld nötig

Uber ist seit einigen Jahren eine gute Alternative zum klassischen Taxi. Ihr könnt ein Fahrzeug ganz leicht in der App bestellen und in dieser auch bezahlen, ohne dass ihr Bargeld braucht. Aber auch wenn ihr keine Münzen und Scheine dabeihabt, könnt ihr dem Fahrer ein Trinkgeld, den sogenannten Tip, geben.

So gebt ihr dem Uber-Fahrer Trinkgeld

Nachdem eure Uber-Fahrt abgeschlossen ist, könnt ihr in der App den Fahrer bewerten. Hierzu stehen euch bis zu fünf Sterne zur Verfügung. Im selben Fenster findet ihr darüber hinaus die Option, ein Trinkgeld zu geben. Euch stehen drei festgelegte Geldbeträge zu Auswahl. Außerdem wird euch eine Schaltfläche angezeigt, um einen individuellen Betrag einzutippen.

Ihr könnt übrigens bis zu 30 Tage nach der Fahrt nachträglich ein Trinkgeld geben. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr das zunächst beim Bewerten eures Fahrers vergesst.



Wie viel Uber-Trinkgeld ist üblich?

Bei Taxifahrten ist es in Deutschland üblich, ein Trinkgeld von etwa zehn Prozent zu geben. Dabei runden die Kunden meistens auf den nächsten 50-Cent- oder den nächsten Euro-Betrag auf. Diese Regel lässt sich auch auf Uber-Fahrten übertragen.

Für die Vermittlung der Fahrten müssen Uber-Fahrer eine Servicegebühr an Uber zahlen – also eine Art Provision. Die Fahrer erhalten daher nicht den vollen Betrag, den ihr als Kunde zahlt. Anders sieht das beim Trinkgeld aus. Auch wenn dieses über die App abgewickelt wird, erhalten die Fahrer den vollen Betrag. Natürlich nehmen Uber-Fahrer auch einen Tip in Bargeld an.

Trinkgeld für Uber-Eats-Fahrer

Mit Uber Eats gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch Essen nach Hause liefern lasst. Dafür benötigt ihr zwar eine separate App, doch die Bezahlung inklusive Trinkgeld funktionieren mit denselben Mechanismen.

