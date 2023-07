VEXCASH vergibt schnelle Kredite mit einer Summe von bis zu 3000 Euro und kurzer Laufzeit. Aber ist das Unternehmen wirklich seriös?

Es gibt einige Situationen im Leben, in der man kurzfristiges Geld brauchen könnte, aber eventuell gerade nicht so viel auf dem Konto hat. Zum Beispiel, wenn das Auto kaputt geht oder andere wichtige Zahlungen bevorstehen. Welche Last würde einem ein Kredit dann abnehmen? Das hängt immer von der Höhe des Betrags, den Vereinbarungen und Rückzahlungen, sowie von der Seriosität des Kreditgebers ab.

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit VEXCASH

Wenn wir uns die Erfahrungen mit VEXCASH auf diversen Bewertungsplattformen ansehen, wird die Frage nach der Seriosität noch unklarer. Auf Trustpilot ist das Unternehmen verifiziert und wird mit 3,6 von 5 Sternen als „Akzeptabel“ bewertet. Das klingt erst einmal ganz in Ordnung, aber wenn wir genauer hinsehen, entdecken wir 28% positive Bewertungen, während 59% der Kunden negative Erfahrungen teilen und daher nur einen Stern vergeben.

Auch wenn wir auf andere Bewertungsplattformen schauen, sieht das Verhältnis von positiven und negativen Erfahrungsberichten ähnlich aus. Auf der Website Financer gibt es für VEXCASH 36% Fünf-Sterne-Bewertungen und 18%, die wiederum nur einen Stern vergeben. Was ist da los? Unter den negativen Bewertungen finden wir Kritik am Service, Warnungen und Berichte über lächerliche Dienstleistungskosten. Bei den fünf Sternen sind vorwiegend langjährige Kunden, die sehr zufrieden sind und das Unternehmen auch empfehlen würden.

Ist VEXCASH seriös oder nicht?

Auf den ersten Blick werden euch die Negativ-Erfahrungen bestehender Kunden wahrscheinlich den Eindruck geben, dass es sich bei VEXCASH um eine unseriöse Firma handelt. Wenn wir uns die negativen Kommentare aber noch genauer durchlesen, können wir erkennen, dass es sich dabei vorwiegend um Menschen handelt, deren Antrag abgelehnt wurde. Es ist verständlich, dass Menschen, die dringend einen Kredit benötigen und dann keinen bekommen, erst einmal geschockt oder überfordert sind. Die Bewertung, die sie dann abgeben hat aber nur sehr wenig mit dem Service und den Kreditleistungen zu tun.

Der Kurzzeitkreditanbieter ist kein Neuling auf dem Markt, sondern ist bereits seit über 11 Jahren ein etabliertes Unternehmen. Auch die Trustpilot-Verifizierung und das stimmige Impressum der Homepage des Unternehmens sprechen eher für die Seriosität. Die Vorgehensweise beim Vermitteln der Kredite gilt als klar und nachvollziehbar. Transparenz spricht zudem immer für die Seriosität eines Unternehmens. Fazit ist also, dass VEXCASH ein seriöser Vermittler beziehungsweise Kreditgeber ist und eine gute Anlaufstelle, wenn es wirklich schnell gehen soll.

