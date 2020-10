Während Streaming-Nutzer ungeduldig auf das Finale warten, können nun auch Free-TV-Zuschauer endlich den ersten Teil der finalen Staffel von „Vikings“ sehen. Mit der sechsten Staffel bricht das Finale des Wikinger-Epos an. Den Episodenguide, alle Sendertermine und alles weitere Wissenswerte zu den neuen Herausforderungen von Floki, Lagertha und Björn in „Vikings“ Staffel 6 erfahrt ihr hier auf GIGA.

„Vikings“ Staffel 6: Ab sofort im Free-TV

Knapp ein Jahr nach dem Start auf Amazon Prime Video, startet „Vikings“ Staffel 6 nun auf ProSieben MAXX. Ab dem 05. Oktober 2020 läuft die neueste Episode wöchentlich immer montags um 20:15 Uhr auf dem Free-TV-Sender.

Episodenguide – „Vikings“ S6

Folge Deutscher Titel Free-TV (MAXX)

Online-Premiere (Amazon) 1 (70) Im Reich der Rus 05.10.2020 05.12.2019 Der Kampf um Kattegat ist sechs Monate vorbei, und Björn ist König. Doch die königlichen Pflichten bereiten ihm Probleme, und er kann sich nicht auf seine Mutter verlassen, die andere Pläne hat. Ivar fällt den Kievan Rus in die Hände. (Text: Amazon) 2 (71) Der Prophet 12.10.2020 05.12.2019 Während Bjorn als Herrscher von Kattegat das Richtige tun will, scheint Prinz Oleg von Kiew von seinem Gewissen unbehelligt. Selbst Ivar ist von Olegs Bösartigkeit schockiert, während er um die Kontrolle über den Thronerben des Rus-Imperiums ringt. (Text: Amazon) 3 (72) Meer in Flammen 19.10.2020 12.12.2019 Lagerthas neue Gemeinde wird von schockierenden Ereignissen erschüttert, die sie zum Handeln zwingen. In Kiew erkennt Ivar die Gefahr, die Oleg darstellt. Björn eilt einem alten Feind zu Hilfe. Doch seine Streitkräfte erwartet eine Katastrophe. (Text: Amazon) 4 (73) Das brennende Dorf 26.10.2020 19.12.2019 Lagertha führt den Gegenschlag ihres Dorfes auf die neusten Angriffe an. Olaf hat große Pläne für die Zukunft Norwegens. Auch wenn Ivar Olegs Ansprüche auf Skandinavien anregt, ist er mehr an Igor interessiert, dem Thronerben, den Oleg kontrolliert. (Text: Amazon) 5 (74) Wahltag Vsl. 02.11.2020 02.01.2020 Als sich Norwegens Könige und Jarle in Haralds Gebiet einfinden, um den König von Norwegen zu wählen, ist König Olaf zuversichtlich. Lagerthas Dorf bereitet sich auf weitere Angriffe der Räuber vor. In Kiew treiben Ivar und Igor ein riskantes Spiel. (Text: Amazon) 6 (75) Lagerthas Lied Vsl. 09.11.2020 09.01.2020 Björn muss nach der Wahl zum König von ganz Norwegen schnell handeln. Im Glauben an einen sicheren Sieg greifen die Räuber Lagerthas Dorf erneut an. In Kattegat gerät ein ruheloser und paranoider Hvitserk in eine Abwärtsspirale. (Text: Amazon) 7 (76) Die Mutter von Norwegen Vsl. 16.11.2020 16.01.2020 Björn hat eine Vision und kehrt nach Kattegat zurück. Harald rächt sich an Olaf. In Kiew erreichen Ivar und Igor interessante Neuigkeiten über Prinz Dir. (Text: Amazon) 8 (77) Die Hälfte des Himmels Vsl. 23.11.2020 23.01.2020 Björn steht vor einer schweren Entscheidung. Ubbe und Torvi verlassen Kattegat auf der Suche nach neuen Ländern und alten Freunden. Olegs Pläne für die Invasion Skandinaviens nehmen Gestalt an. König Harald ist ratlos, woher eine Räubertruppe kommt. (Text: Amazon) 9 (78) Am Rande Der Welt Vsl. 30.11.2020 30.01.2020 In Island treffen Ubbe und Torvi auf einen geheimnisvollen Wanderer. Björn denkt darüber nach, wer seine Feinde sind, als Erik mit besorgniserregender Kunde kommt. Björn braucht Verbündete - kann er seinen alten Feind König Harald überzeugen? (Text: Amazon) 10 (79) Blutiger Strand Vsl. 07.12.2020 06.02.2020 Ivar und Igor paktieren zwar gegen Oleg, verlassen aber mit dessen Heer Kiew, um in Skandinavien einzufallen. König Harald und König Björn bereiten sich fieberhaft auf die Invasion vor. Doch reicht das, um den Streitkräften der Rus standzuhalten? (Text: Amazon) 11-20 (80-89) TBA vsl. Ende 2021 vsl. Ende 2020

„Vikings“ Staffel 6: Start & weitere Infos zum großen Finale

Mit dem ersten offiziellen Trailer hat der Sender „History“ auch gleichzeitig das Startdatum der ersten Hälfte von „Vikings“ Staffel 6 bekanntgegeben. Der Staffelauftakt findet in Nordamerika als Doppelfolge am 04. Dezember 2019 statt. Daraufhin werden die insgesamt 10 Episoden des ersten Teils von Staffel 6 wöchentlich ausgestrahlt. In Deutschland geht es dann am 05. Dezember 2019 los. Die einzelnen Folgen von „Vikings“ Staffel 6.1 werden hierzulande immer am Folgetag der Premiere auf Amazon Prime Video verfügbar sein.

Die finalen 10 Folgen werden dann erst 2020 folgen. Wann genau ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Wenn der Rhythmus aber wie bei Staffel 5 eingehalten wird, sollten wir das große Finale mit Staffel 6.2 erst gegen Ende 2020 zu sehen bekommen.

„Vikings“ jetzt auf Amazon Prime Video sehen

Seit dem 31. Januar 2019 ist das Staffelfinale von „Vikings“ Staffel 5 auf Amazon Prime Video zu sehen. Die sechste Staffel ist schon lange fest eingeplant, wird jedoch auch das letzte Wiedersehen mit Floki, Bjorn und Co.

Wie die beiden vorherigen Staffeln, wird auch Staffel 6 erneut aus insgesamt 20 Folgen bestehen. Aber was kommt nach dem passend „Ragnarök“ betitelten Finale der fünften Staffel. Showrunner Michael Hirst antwortet im Interview mit den Kollegen von TVGuide wie folgt:

„[...] Wir beginnen die sechste Staffel mit Ivar in einer ganz anderen Position, in einer ganz anderen Welt, in der wir der Ansicht sind, dass es etwas Positives gibt, das daraus entstehen kann. Wir sehen, wie Björn versucht, sich zu einem positiven Herrscher zu entwickeln und hoffen, dass das Zeitalter der Zerstörung und derDunkelheit, die die Welt in STaffel 5 umgibt, in Staffel 6 überwunden werden kann. Und tatsächlich gibt es in Staffel 6 in gewisser Weise viel mehr Helligkeit, aber diese ist auch sehr instabil. Sie ist zerbrechlich. Es ist eine schwache Hoffnung, aber sie ist trotzdem da.“

Schauspielerin Katheryn Winnick, welche in den ersten fünf Staffeln die Rolle der Lagertha übernahm, wird in der kommenden Staffel außerdem ihr Regiedebüt feiern.

Darüber hinaus wird mit dem russischen Schauspieler Danila Kozlovsky (Legend No. 17, Hardcore) die Figur des Oleg den Weisen von Nowgorod eingeführt. Der warägische Herrscher der Rus, der auch „der Prophet“ genannt wurde, soll 879 die Herrschaft über den altrussischen Statt von Igor von Rus übernommen haben und gilt als Begründer der „Kiewer Rus“.

