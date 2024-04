Batman-Filme: Reihenfolge & wie viele gibt es?

Batman gehört zu den beliebtesten und spannendsten Comic-Figuren überhaupt. Der erste Film erschien bereits 1943. Seitdem ist der Fledermausmann in verschiedenen Filmen zurückgekehrt. Einige Filme haben direkt miteinander zu tun und bauen aufeinander auf, andere sind unabhängige Reboots. In welcher Reihenfolge sollte man die Batman-Filme schauen, wie viele Filme gibt es und wie reihen sich die animierten Filme, TV-Serien und Videospiele chronologisch ein?

Batman Facts

Batman feierte sein Debut im Jahr 1939 und ist seitdem einer der beliebtesten Superhelden. Erfunden wurde erst zunächst als gezeichnete Comic-Figur von Bill Finger und Bob Kane, eine Verfilmung ließ nicht lange auf sich warten. Besonders beliebt ist die „Batman Returns“-Reihe mit Christian Bale in der Hauptrolle, auch die anderen Versionen sind aber unter Film- und Comic-Fans mit wenigen Ausnahmen äußerst umschwärmt. Was ist die beste Reihenfolge, um die Batman-Filme anzuschauen?

Anzeige

Chronologische Reihenfolge der Batman-Filme

Eine richtige Reihenfolge, um sich alle bisher veröffentlichten Filme anzusehen, gibt es nicht. Es gibt lediglich einige Teile die inhaltlich zueinander gehören. In einigen Fällen werden jedoch auch ähnliche Handlungen neu inszeniert. Batmans Entstehungsgeschichte ist zum Beispiel in mehreren Filmen zu sehen. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr die Filme chronologisch nach dem Erscheinungsjahr schaut. Die folgende Liste zeigt euch, wie ihr am besten vorgehen solltet. Teile, die zueinander gehören, wie etwa die Filme der „Nolan“-Trilogie sind entsprechend markiert. Das sind die Filme sortiert nach ihrem Erscheinungsjahr:

Anzeige

Mit „Batman 2“ steht eine Fortsetzung der neuen Filmreihe an. Was erwartet uns?

THE BATMAN 2: Was erwartet uns in einer Fortsetzung?

Die Streaming-Verfügbarkeiten können variieren. Es gibt auch einige Batman-Spiele für PC, PlayStation und Xbox. In dieser Reihenfolge solltet ihr die Spiele starten:

Batman-Filme: Die beste Reihenfolge

Wollt ihr die klassischen Batman-Filme aus den 40er-Jahren und aus 1966 nicht anschauen und nicht eure ganze Zeit in die Fledermaus stecken wollen, nehmt euch die folgende Batman-Filme vor. Fangt dabei mit der „Dark Knight“-Trilogie an, die unter Fans und Filmkennern die besten Batman-Filme beinhaltet:

Batman Begins (2005): Beginnt eure Reise in die Welt von Batman mit „Batman Begins“, dem ersten Teil der von Christopher Nolan inszenierten Trilogie. Der Film erzählt die Entstehungsgeschichte von Bruce Wayne und seinen ersten Schritten als Batman.

Beginnt eure Reise in die Welt von Batman mit „Batman Begins“, dem ersten Teil der von Christopher Nolan inszenierten Trilogie. Der Film erzählt die Entstehungsgeschichte von Bruce Wayne und seinen ersten Schritten als Batman. The Dark Knight (2008): „The Dark Knight“, ist der zweite Teil der Trilogie. Dieser Film führt den legendären Gegenspieler des Dunklen Ritters, den Joker, ein und stellt Batman vor seine bisher größte Herausforderung.

„The Dark Knight“, ist der zweite Teil der Trilogie. Dieser Film führt den legendären Gegenspieler des Dunklen Ritters, den Joker, ein und stellt Batman vor seine bisher größte Herausforderung. The Dark Knight Rises (2012): „The Dark Knight Rises“ ist das epische Finale der Trilogie. Hier seht ihr Batman in einem finalen Kampf gegen Bane und die Auflösung seiner Geschichte als Wächter von Gotham City.

„The Dark Knight Rises“ ist das epische Finale der Trilogie. Hier seht ihr Batman in einem finalen Kampf gegen Bane und die Auflösung seiner Geschichte als Wächter von Gotham City. Batman (1989): Nachdem ihr die Nolan-Trilogie genossen habt, werft einen Blick auf Tim Burtons „Batman“. Der Film aus 1989 markiert den Beginn der modernen Ära von Batman-Filmen. Hier wird Batman von Michael Keaton verkörpert und er steht dem Joker, gespielt von Jack Nicholson, gegenüber.

Nachdem ihr die Nolan-Trilogie genossen habt, werft einen Blick auf Tim Burtons „Batman“. Der Film aus 1989 markiert den Beginn der modernen Ära von Batman-Filmen. Hier wird Batman von Michael Keaton verkörpert und er steht dem Joker, gespielt von Jack Nicholson, gegenüber. Batman Returns (1992): Weiter geht es mit „Batman Returns“ fort, der Fortsetzung von Tim Burtons Film. In diesem Film tritt Batman gegen den skurrilen Pinguin und die mysteriöse Catwoman an.

Weiter geht es mit „Batman Returns“ fort, der Fortsetzung von Tim Burtons Film. In diesem Film tritt Batman gegen den skurrilen Pinguin und die mysteriöse Catwoman an. Batman Forever (1995): Taucht in die Ära der 90er-Jahre mit „Batman Forever“ ein, in dem Val Kilmer die Rolle des Dunklen Ritters übernimmt. Hier trifft Batman auf neue Gegner wie Two-Face und den Riddler.

Taucht in die Ära der 90er-Jahre mit „Batman Forever“ ein, in dem Val Kilmer die Rolle des Dunklen Ritters übernimmt. Hier trifft Batman auf neue Gegner wie Two-Face und den Riddler. Batman & Robin (1997): Schließt eure Batman-Filmreise mit „Batman & Robin“ ab, einem Film, der für seine übertriebene Darstellung bekannt ist. Obwohl er oft kritisiert wurde, bietet der Film dennoch eine unterhaltsame Ergänzung zur Batman-Saga.

Anzeige

Im „Joker“-Film aus 2019 hat Batman keine Hauptrolle. Lediglich am Ende ist der junge Bruce Wayne zu sehen. Mehr zu den Ablegern der letzten Jahre, die zum „DC Extended Universe“ gehören, erfahrt ihr hier:

Wie viele Batman-Filme gibt es?

Eine Antwort auf die Frage, wie viele Batman-Filme es gibt, ist nicht so einfach. Die wichtigsten Filmreihen setzen sich aus 3 („Dark Knight“-Trilogie) und 4 Filmen (Batman, Batmans Rückkehr, Batman & Robin, Batman Forever) zusammen. Nimmt man die anderen Realfilm-Produktionen hinzu, in denen Batman eine Hauptrolle spielt, kommt man auf 16 Filme. Betrachtet man zusätzlich die Animations- und Zeichentrickfilme, geht die Zahl auf weit über 50. Auch die alten Batman-Produktionen solltet ihr nicht vernachlässigen, wenn ihr echte Fans seid:

Batman und Robin (1943): Dieser Film war ursprünglich kein Film. Vielmehr handelte es sich um 15 kleine Einzelepisoden, die erst später zu einem Film zusammengeschnitten wurden. Im Jahr 1967 wurde dieser Zusammenschnitt dem deutschen Publikum im Kino gezeigt. Es war die Reaktion auf die äußerst erfolgreiche und nach wie vor berühmte 60er-Jahre- Batman-Serie mit Adam West.

Dieser Film war ursprünglich kein Film. Vielmehr handelte es sich um 15 kleine Einzelepisoden, die erst später zu einem Film zusammengeschnitten wurden. Im Jahr 1967 wurde dieser Zusammenschnitt dem deutschen Publikum im Kino gezeigt. Es war die Reaktion auf die äußerst erfolgreiche und nach wie vor berühmte 60er-Jahre- Batman-Serie mit Adam West. Batman and Robin (1949): Der zweite Batmanfilm „Batman and Robin“ stammt aus dem Jahr 1949. Damals war das Kostüm des Rächers noch etwas einfacher. Dieser Batman-Film ist ebenfalls eine Serie mit 15 Episoden, die im Kino gezeigt wurden. Jede Folge hatte eine Länge von 30 Minuten und wurde jeweils wöchentlich vor dem Hauptfilm gezeigt. Zur damaligen Zeit verfügten die amerikanischen Haushalte noch nicht über ein Fernsehgerät. Commissioner Gordon bittet Batman und Robin um Hilfe. Eine von Professor Hammil erfundene Maschine, mit deren Hilfe man Fahrzeuge jedweder Art unter seine Kontrolle bringen kann, wurde von Kriminellen gestohlen. Dabei stoßen sie auf den Verbrecher „The Wizard“, den sie nun von seinem Vorhaben, Gotham zu sprengen abhalten müssen.

Der zweite Batmanfilm „Batman and Robin“ stammt aus dem Jahr 1949. Damals war das Kostüm des Rächers noch etwas einfacher. Dieser Batman-Film ist ebenfalls eine Serie mit 15 Episoden, die im Kino gezeigt wurden. Jede Folge hatte eine Länge von 30 Minuten und wurde jeweils wöchentlich vor dem Hauptfilm gezeigt. Zur damaligen Zeit verfügten die amerikanischen Haushalte noch nicht über ein Fernsehgerät. Commissioner Gordon bittet Batman und Robin um Hilfe. Eine von Professor Hammil erfundene Maschine, mit deren Hilfe man Fahrzeuge jedweder Art unter seine Kontrolle bringen kann, wurde von Kriminellen gestohlen. Dabei stoßen sie auf den Verbrecher „The Wizard“, den sie nun von seinem Vorhaben, Gotham zu sprengen abhalten müssen. Batman hält die Welt in Atem (1966): In diesem Film konnte das damalige Kinopublikum den Fernseh-Batman Adam West auch auf der großen Leinwand sehen. Im Film muss er sich gemeinsam mit Robin seinen größten Gegnern stellen. Man bekommt die Gelegenheit Batman imKampf gegen den Joker, den Riddler, den Pinguin und Catwoman in nur einem FIlm zu sehen! In diesem Film haben sich die Schurken zusammengetan. Sie wollen mithilfe einer geheimnisvollen Erfindung des Kommodore Schmidtlapp die Weltherrschaft an sich reißen.

Anzeige

Neben diesen elf Realfilmen, gibt es noch zahlreiche Zeichentrickfilme und Animationsfilme. Die meisten dieser animierten Filme stehen für sich und passen in jede Zeitlinie. Meistens wird ein bestimmter Comic-Band umgesetzt. Mit „The LEGO Batman“ gibt es auch eine Umsetzung in Klötzchenform. Zudem wurden einige Serien produziert, in denen der Dunkle Ritter ein Hauptrolle spielt. Auch mit den Turtles gab es ein Aufeinandertreffen (bei Amazon ansehen). Besonders sehenswert ist die Kult-Serie mit Adam West aus den 60er-Jahren. Mit „Gotham“ gibt es eine jüngere Umsetzung, in der Detective Gordon eine Hauptrolle spielt. Auch Batwoman, Pennyworth und Harley Quinn haben ihre eigene Umsetzung bekommen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.