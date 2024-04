„Bulletproof – Die Challenge“: Teilnehmer, Stream & Folgen

In „Bulletproof – Die Challenge“ müssen 15 Influencer und Athleten Teamgeist und Willenskraft beweisen. Alle Infos zu Teilnehmern, Stream und Folgen gibt es hier.

Der Ex-Soldat und YouTuber „OttoBulletproof“ lädt mit „Bulletproof – Die Challenge“ zu einem schweißtreibenden Trip ein. In dem 48-stündigem Wettkampf müssen 15 Influencer und Sportler Teamgeist, Ausdauer und Willenskraft beweisen. Das Format orientiert sich an den Ausbildungsinhalten der Bundeswehr. Welche Teilnehmer dabei sind, wie viele Folgen es gibt und wo ihr sie im Stream sehen könnt, verraten wir euch hier.

„Bulletproof – Die Challenge“: Teilnehmer im Überblick

Für sein neues Outdoor-Format hat sich der ehemalige Bundeswehrsoldat Ottogerd „Bulletproof“ Karasch eine bunte Truppe zusammengesucht. Die 15 Kandidaten werden in fünf Dreierteams eingeteilt und müssen gemeinsam verschiedene Challenges meistern. Gewinnen kann am Ende nur ein Team. Die fünf Teams setzen sich aus den folgenden Kandidaten zusammen:

Team Streamer:

Maximilian „Trymacs“ Stemmler

Niclos „How To Be Human“ Stemmler

Ronny Berger

Team MMA Spirit:

Max Coga

Katharina Dalisda

Patrick Vespazian

Team Schlappen:

Jan „Schlappen“ Lange



Etienne „Schlappen“

Dwayne „Schlappen“

Team Ninjafit:

Arleen Schüßler

Benedikt Sigmund

Keno Ruest

Team YouTube:

David „Dave“ Henrichs

Max Pane

Aaron Donker – kein YouTuber, sondern Ex-NFL-Spieler

Wo ihr „Bulletproof – Die Challenge“ im Stream seht

„Bulletproof – Die Challenge“ ist eine Internetshow, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird. Dafür könnt ihr sie kostenlos auf YouTube sehen. Jeden Samstag wird auf dem Kanal „OttoBulletproof“ eine neue Folge veröffentlicht. Fast eine Woche früher, immer freitags, erscheinen die Episoden auf Joyn.

Joyn ist der hauseigende Streamingdienst des Free-TV-Senders ProSieben. Ihr könnt „Bulletproof – Die Challenge“ dort kostenlos streamen, müsst allerdings Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen. Möchtet ihr die Serie ohne Werbung anschauen, könnt ihr ein PLUS+ Abonnement abschließen. Das kostet 6,99 Euro im Monat.

„Bulletproof – Die Challenge“: Folgen im Überblick

Auf YouTube zählt das Outdoor-Projekt derzeit drei Folgen, auf Joyn sind bereits vier Episoden erschienen. Was euch darin konkret erwartet, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. An den Titeln der einzelnen Folgen lässt sich der Inhalt aber schon erahnen: