Von Witcher-Fans empfohlen: Bei diesem Kochbuch würde Henry Cavill nicht nein sagen

Ihr seid noch auf der Suche nach dem diesjährigen passenden Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit diesem köstlichen Kochbuch für „Witcher“-Fans?

Eine (kulinarische) Reise durch die Welt von „The Witcher“

Ob als Bücher, Videospiel oder Serie – die „The Witcher“-Reihe verzeichnet eine große Fangemeinde, die gemeinsam mit Geralt von Riva zahlreiche Abenteuer in einer faszinierenden Welt erlebt hat. Doch das nächste Abenteuer, dem ihr euch stellen müsst, ist gar nicht so weit weg, wie ihr vielleicht denkt.

Dieses führt euch nämlich in die Küche. Richtig gehört, denn mit dem offiziellen Kochbuch von „The Witcher“ esst ihr zukünftig wie ein echter Hexer. Worauf ihr euch freuen könnt und ob sich der Kauf auch lohnt, erfahrt ihr hier.

Das offizielle „The Witcher“-Kochbuch: Was erwartet euch?

Die beiden Autorinnen Anita Sarna und Karolina Krupecka haben es sich zur Aufgabe gemacht, die kulinarische Welt von Videospielen in die heimische Küche zu holen. In ihrem neuen Projekt widmen sie sich der sagenumwobenen Welt von „The Witcher“ und bringen die Speisen, die Geralt in den Gasthäusern seiner Welt kosten durfte, auf euren Essenstisch.

Das Kochbuch enthält zahlreiche interessante Gerichte, Getränke und Geschichten, die einen spannenden Hintergrund zu den einzelnen kulinarischen Köstlichkeiten liefern.

So habt ihr die Möglichkeit, ein Hähnchensandwich mit Kaedwen-Biermarinade, Rindergulasch mit serrikanischer Würze, Neuhaven-Kartoffelpuffer, Lamberts Kräuter-Weißkäse-Knödel und viele weitere Gerichte zu kochen. Auch kleinere Naschereien wie Lebkuchenplätzchen der Herrinnen des Waldes dürfen selbstredend nicht fehlen.

Schmecken die Gerichte aus dem „The Witcher“-Kochbuch?

Bei dem „The Witcher“-Kochbuch handelt es sich um einen offiziell lizenzierten Artikel, der sogar ein Vorwort des „Witcher“-Autors Andrzej Sapkowski trägt. Dieser ermutigt alle Fans, sich in der Küche mit den Rezepten auszuprobieren und auf eine genüssliche Reise zu gehen.

Fans, die das Kochbuch bereits erworben haben, loben zudem die gute Recherche der beiden Autorinnen, da diese zahlreiche Anspielungen aus dem Videospiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ aufgreifen und in das Buch einfließen lassen. So ist es möglich, sich gleichzeitig durch das Kochbuch zu kochen und parallel die Abenteuer im Spiel zu durchleben.

Zudem wird eine gute Verarbeitung und die Schmackhaftigkeit der ausgefallenen Rezepte hervorgehoben. Noch keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Für „The Witcher“-Fans seid ihr mit dem offiziellen Kochbuch gut bedient.

