Vorab-Blick: Leak-Bilder zeigen das Google Pixel Fold 2

Lange Zeit war es still um den Pixel-Fold-Nachfolger von Google. Jetzt kamen Bilder ans Licht, die das kommende Google Pixel Fold 2 genauer zeigen sollen.

Im Sommer 2023 brachte Google sein erstes eigenes faltbares Smartphone heraus. Da war das Pixel Fold, wie das Gerät heißt, schon länger eher negativ im Gespräch. Denn Google hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine frühere Version des Smartphones wegen Macken zurückgehalten und bei Release lag das Pixel Fold hinter der Konkurrenz von Samsung oder OnePlus um einiges zurück. Zwar wurden insbesondere das Design und die eingebaute Kamera gelobt, doch der faltbare Screen, das Gewicht und der im Vergleich zu den Features recht hohe Preis, fielen eher negativ auf.

All das hat Google allerdings nicht davon abgehalten weiter in die Sparte der faltbaren Smartphones zu investieren und so wird mittlerweile die Gerüchteküche um den Nachfolger, das Pixel Fold 2, ordentlich angeheizt. Nicht zuletzt durch erste Foto-Leaks des neuen Gerätes. Wir haben für euch herausgefunden, was bisher über Googles nächstes faltbares Smartphone bekannt ist.



Was kann das Google Pixel Fold eigentlich? Wir haben uns im Video für euch das faltbare Smartphone aus dem Hause Google einmal ganz genau angeschaut.

Das ist zurzeit über das Google Pixel Fold 2 bekannt

Noch hält Google sich aktuell zu einem möglichen Veröffentlichungstermin des Pixel Fold 2 bedeckt. Die kürzlich geleakten Bilder des Geräts zeigen, dass der Nachfolger des Pixel Folds einige große Neuerungen mit sich bringt. Auf den ersten Blick wird schnell klar, dass das balkenförmige Kamera-„Visor“, ein Markenzeichen der Pixel-Smartphones, anscheinend ersetzt wurde. Stattdessen gibt es für das Pixel Fold 2 den rechteckigen „camera bump“, den man so nur von anderen Smartphone-Herstellern kennt.

Hinzu kommt ein komplettes Redesign des Front-Displays selbst, was ein größeres Display zur Folge hat und so endlich auch mit dem Konkurrent OnePlus in puncto Bildschirmgröße mithalten kann. Konkret könnte das Pixel Fold 2 beim inneren Display von 7.6" auf 7.9" im Vergleich zum Vorgängermodell wachsen, beim Cover-Screen geht es sogar rauf von 5.8" zu 6.4". Damit könnte Google endlich einem der Kritikpunkte schlechthin begegnen, nämlich dass das Display im Vergleich zur Konkurrenz in Sachen Größe einfach nicht mithalten kann.



Noch mehr Features: Das könnte das Google Pixel Fold 2 mitbringen

Doch nicht nur das Redesign hin zu einem länglicheren und vor allem größeren Screen zeichnet das Pixel Fold 2 aus. Hinzu kommt, dass das neueste Modell schmaler und vor allem leichter daherzukommen scheint. Entsprechen die Leaks tatsächlich dem kommenden Modell, so könnte das Pixel Fold 2 eines der dünnsten faltbaren Smartphones sein, ein echter Mehrwert im Vergleich zur Konkurrenz.

Neben Kamera und Design gibt es vor allem Neuerungen beim Innenleben des Pixel Fold 2. Gerüchten zufolge plant Google den Einsatz des Tensor G4 Chips und überspringt damit eine Generation. Damit könnte das Pixel Fold 2 mit wesentlich mehr Leistungsfähigkeit daherkommen als der Vorgänger oder die Konkurrenten.

Und auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulationen sind, ist davon auszugehen, dass das Pixel Fold 2 mit AI-Funktionalitäten ausgestattet sein wird. Diese könnten sowohl beim Erstellen als auch beim Bearbeiten von Fotos ins Spiel kommen. Gerüchte zum Batterie-Innenleben und dem Arbeitsspeicher des Gerätes gibt es zwar auch, hier ist aber wenig wirklich bestätigt und User müssen sich bis zum offiziellen Release des Geräts gedulden, der vielleicht erst im Herbst dieses Jahres ist.