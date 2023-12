Wacken 2024: Neue Bands im Adventskalender – hier gibt es noch Tickets

Traditionell findet Ende Juli/Anfang August das Wacken-Festival statt. Metal-Heads können schon für das nächste Jahr planen. Am Sonntagabend nach dem Festival startete der Vorverkauf für die Wacken-Tickets 2024. Inzwischen meldet der Veranstalter, dass das Festival ausverkauft ist. Jetzt kommt man über die offizielle Wiederverkaufsplattform an Karten. Wann findet das Festival im kommenden Jahr statt und welche Bands wurden bereits angekündigt?

Wacken Facts

Update vom 10.12.2023: Auch am zweiten Advent gibt es hinter dem gedachten Türchen neue Bands. 10 neue Ankündigungen verstecken sich am 10. Dezember im X-Mas-Kalender:

As Everything Unfolds

Asenblut

Beasto Blanco

Betontod

Butcher Babies

Fiddler's Green

Nachtblut

Opeth

Skyline

Van Canto

Update vom 6.12.2023: Wie jedes Jahr gibt es auch 2023 einen Adventskalender, bei dem hinter einigen Türchen neue Band-Bestätigungen warten. Nach 10 neuen Acts am 1. Advent gibt es am Nikolaustag 5 weitere Bestätigungen. Das sind die neuen Ankündigungen:

Acceot

Bokassa

Don Dokken

Dear Mother

Alligatoah

Die neuen Bands vom 1. Advent:

Testament

Armored Saint

Dragonforece

OOMPH!

Flogging Molly

Update vom 24.11.2023: Zum Black-Friday gibt es leider keine Wacken-Tickets zum Schnäppchenpreis, dennoch hat man etwas zu verkünden: So werden 5 neue Bands für das Line-Up angekündigt. Dabei handelt es sich durchaus um einige sehenswerte Hochkaräter. Diese Bands sind neu dabei:

Cradle of Filth

Tankard

Nectrotted

Paddy And The Rats

Suzi Quattro

Am letzten November-Wochenende gab es zudem den bereits seit langem angekündigten „Wacken“-Tatort zu sehen. Einschalten könnt ihr auch jetzt noch in der ARD-Mediathek.



Alle anderen hatten seit gestern Abend, 20 Uhr, die Möglichkeit, sich Karten für den kommenden Metal-Sommer zu sichern. Inzwischen gilt das Festival nach der Rekordzeit von 4,5 Stunden als „ausverkauft“. Dennoch lohnt sich auch jetzt noch ein Blick . Es werden immer wieder noch vereinzelte Karte freigeschaltet, die zum Beispiel bei anderen Nutzern wegen fehlgeschlagenen Zahlungen aus dem Warenkorb fallen. Der Preis für das Wacken-Ticket 2024 liegt bei 333 Euro (2023: 299 Euro). Das Festival ist vorbei. Es war wohl eine der turbulentesten Wacken-Ausgaben aller Zeiten. Wer es trotz Ticket nicht zum Festival geschafft hat, bekommt den Eintrittspreis zurückerstattet. Gleichzeitig haben Betroffene am Festival-Wochenende eine E-Mail bekommen, über die sie sich bereits vorab Tickets für Wacken 2024 sichern konnten.Alle anderen hatten seit gesternAbend, 20 Uhrdie Möglichkeit, sich bei Metaltix.com diezu sichern. Inzwischen gilt das Festival nach der Rekordzeit von 4,5 Stunden als „ausverkauft“. auf die Ticket-Seite . Es werden immer wieder noch vereinzelte Karte freigeschaltet, die zum Beispiel bei anderen Nutzern wegen fehlgeschlagenen Zahlungen aus dem Warenkorb fallen. Der Preis für das Wacken-Ticket 2024 liegt bei 333 Euro (2023: 299 Euro).

Diese Bands sind dabei

Beim abschließenden Festival-Abend am Samstag gab es neben dem traditionellen Gruß der Veranstalter auch die erste Bandwelle. In den folgenden Wochen und Monaten weitere weitere Vertreter zum Line-Up hinzugefügt. Diese Acts stehen im Line-Up von Wacken 2024:

Accept

Alligatoah

Amon Amarth

Ankor

April Art

Armored Saint

As Everything Unfolds

Asagraum

Asenblut

Beast In Black

Beasto Blanco

Betontod

Blind Guardian

Blues Pills

Bokassa

Brutus

Bury Tomorrow – Record Release Show

Butcher Babies

Cradle of Filth

Dear Mother

Dokken

DragonForce

Emil Bulls

Endstille

Exumer

Fiddler's Green

Flogging Molly

Flotsam & Jetsam – Special Oldschool Set

Future Palace

Ignea

In Extremo

Incantation

Insomnium

John Coffey

Jungle Rot

Knorkator

Mayhem – Exclusive 40th Anniversary German Festival Show

Messiah

Motionless In White

Nachtblut

Necrotted

Oomph!

Opeth

Paddy and the Rats

Pain

Primordial

Rage

Red Fang

Scorpions

Sick Of It All - exclusive 30th anniversary of „Scratch The Surface“ Show

Skeletal Remains

Skyline

Soil - Special „Scars“-Show

Sonata Arctica

Spiritbox

Suzi Quatro

Tankard (Special Frühschoppen Show)

Testament

The Black Daliah Murder

The Warning

Trelldom

Uada

Unleash The Archers

Van Canto

Vio-Lence - 2024 Germany exclusive festival appearance

Vreid - 30 Years of Sognametal / exclusive show for W:O:A

Watain - exclusive „lawless darkness“ Show,

Wolf

Xandria

Zebrahead

Das Wochenende läuft unter dem Motto „Witches & Warlocks“. Der Ankündigungs-Trailer gibt eine Vorschau auf die ersten Bands und das, was Metal-Fans im kommenden Jahr erwarten wird:

Wacken-Tatort in der ARD-Mediathek

Beim Festival 2022 fanden die Dreharbeiten zum Wacken-Tatort statt, Ende 2023 wird die Episode endlich ausgestrahlt. Am Sonntag, den 26. November 2023, lief die Tatort-Folge im Ersten. Mittlerweile könnt ihr die Wiederholung in der ARD-Mediathek kostenlos ansehen. Die Episode trägt den Titel „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“. Der Wacken-Chef und -Gründer Thomas Jensen ist in einer kleinen Rolle zu sehen. Als Kommissare sind Mila Sahin (Almila Bargiacik) und Klaus Borowski (Axel Milberg) im Einsatz.

Wann ist Wacken 2024 und gibt es noch Tickets?

Der Termin für das Wacken-Festival 2024 wurde bereits im Vorfeld „Festival-ABC“ offiziell bekanntgegeben worden. Im kommenden Jahr steigt die 33. Ausgabe des Festivals zum gewohnten Termin und endet am ersten August-Wochenende. Das Wacken 2024 findet von Mittwoch, 31. Juli bis Samstag, 3. August statt (Quelle: Wacken.com). Der Urlaub für das nächste Jahr kann also bereits geplant werden.

Wer sich Tickets für die kommenden Festival-Jahre sichern möchte, kann an der „Deutschen Fernsehlotterie“ teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnt man dort ein „Wacken-Jahres-LOS“, das zum Eintritt für die nächsten 3 Festivals berechtigt.

Wacken: Termin & Tickets

Kurzentschlossene und alle, die beim offiziellen Vorverkauf leer ausgegangen sind, müssen sich vermutlich bis zum nächsten Jahr gedulden, um noch eine Ticket-Chance zu erhalten. Dann wird voraussichtlich wieder die Ticketbörse eröffnet, bei der Käufer ihre Karten auf offiziellem Wege wieder verkaufen können.

Zwar waren die Eintrittskarten kurz nach dem Verkaufsstart schnell ausverkauft, in der offiziellen Ticketbörse gab es aber für das Event in diesem Jahr immer wieder Käufer, die doch nicht auf das Festival können. In der Börse bekommt man die Karten zum Normalpreis, allerdings fällt eine zusätzliche „Bearbeitungsgebühr“ an. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Tickets außerhalb der offiziellen Plattform nicht gekauft werden sollten. Das gilt sowohl für Wacken 2023 als auch für die Eintrittskarten für Wacken 2024 und vor allem für Plattformen mit Tickets aus zweiter Hand wie Viagogo oder Kleinanzeigen.

Wer es nicht zum diesjährigen Festival geschafft hat oder noch einmal seine Erinnerungen auffrischen will, kann ausgewählte Auftritte aus Wacken 2023 im Stream online verfolgen.

