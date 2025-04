Warum dieser Knopf im Fahrstuhl nützlich sein kann – aber selten gebraucht wird

Bis auf den Notfallknopf könnt ihr jederzeit alle Tasten im Fahrstuhl drücken. Kennt ihr aber auch die Funktion folgender Taste? Wir klären auf.

Diese Funktion erfüllt der spezielle Knopf

Zugegeben, nicht in allen Fahrstühlen ist dieser Knopf zu finden. Es handelt sich dabei um ein Symbol mit einem Punkt oder Kreis und drei „Armen“ oder ein anderes „dreiblättriges“ Zeichen. Doch was auf den ersten Blick so rätselhaft aussieht, hat einen ganz einfachen – und hilfreichen – Hintergrund.

Denn hinter dem besagten Symbol steckt eine sinnvolle Funktion: ein Ventilator beziehungsweise eine Belüftung. Aber handelt es sich dabei um einen ausgesprochenen Notfall-Knopf? Und wann darf er überhaupt bedient werden? Nach der Funktion der unbekannten Taste fragte auch ein Reddit-User:

In diesem Fall dürft ihr den Knopf betätigen

Tatsächlich muss der Aufzug nicht mal stecken bleiben oder ein anderer Notfall eintreten, um den Lüfter einschalten zu dürfen. Wenn es bei höheren Temperaturen stickig im Lift wird, könnt ihr die Belüftung aktivieren.

Sinnvoll ist das sicherlich dann, wenn der Aufzug mit mehreren Leuten besetzt ist und die Luft zunehmend schlechter wird. Vor allem im Sommer kann die Luft in solch kleinen Kabinen gerne mal stehen, sodass ein bisschen Wind für einen angenehmeren Aufenthalt sorgt.

Ventilator-Knopf: Mit psychologischem Hintergrund, aber unnötig

Dass solch ein Belüftungs-Knopf eingebaut wurde, kann allerdings auch psychologische Gründe haben. Denn im Notfall dient die Funktion auch der Panikvermeidung – sollte der Fahrzug zum Beispiel doch mal feststecken.

Ein zusätzlicher Lüfter ist grundsätzlich jedoch nicht notwendig, da Fahrstühle „zwangsbelüftet“ sind. Dazu gehören beispielsweise Ventilatoren direkt auf der Fahrstuhlkabine als auch Entlüfter für den Schacht, die dann auch zur Rauchableitung im Falle eines Brandes dienen.

