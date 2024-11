Was bedeutet die Abkürzung „ppa“ bei Unterschriften?

Bei der Unterzeichnung von Dokumenten begegnet man häufig der Abkürzung „ppa“. Doch was bedeutet sie eigentlich und warum ist sie so wichtig? Hier erfahrt ihr, was hinter „ppa“ steckt und wann sie verwendet wird.



Was bedeutet die Abkürzung „ppa“?

Das Kürzel „ppa“ steht in der Regel für „per procura autoritate“, was aus dem Lateinischen stammt und übersetzt „aufgrund erteilter Prokura“ bedeutet. So wird bei Unterschriften die sogenannte Prokura, eine handelsrechtliche Vollmacht, angezeigt.

In anderen Kontexten kann die Abkürzung in der Schreibweise „PPA“ auch „Power Purchase Agreement“ bedeuten, was einen langfristigen Energieliefervertrag beschreibt. Darüber hinaus gibt es für diese Buchstabenkombination noch viele weitere, jedoch weniger geläufige Abkürzungen, die je nach Kontext sehr unterschiedlich sein können. Am häufigsten findet ihr die Abkürzung „ppa“ im Zusammenhang mit Unterschriften.

Warum verwendet man die Abkürzung „ppa“ bei Unterschriften?

Das Kürzel „ppa“ wird häufig bei geschäftlichen Schriftstücken zur Unterschrift hinzugefügt, um in der Korrespondenz klarzustellen, dass von einem sogenannten Prokuristen unterzeichnet wurde, was laut § 51 HGB vorgeschrieben ist. Ein Prokurist hat von der Firmenleitung eine umfangreiche geschäftliche Vertretungsvollmacht, die sogenannte Prokura, erhalten.

Die Prokura wird durch § 48 HGB geregelt und häufig erteilt, um die Geschäftsleitung im Arbeitsalltag zu entlasten, da bestimmte Aufgaben und Prozesse in der Regel durch leitende Angestellte erledigt oder beaufsichtigt werden und daher entsprechende Dokumente oder Verträge auch von diesen stellvertretend für die Firmenleitung unterschrieben werden.

Somit dient der Unterschriftzusatz vor allem der Transparenz, es soll Rechtsklarheit geschaffen werden und der Rechtsverkehr dadurch erleichtert werden. Wirksam sind Unterschriften bei Verträgen auch ohne diesen Zusatz.

