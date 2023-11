Was bedeutet „Squad“ heute? – einfach erklärt

In der Surival-Serie „Survival Squad“ wird das Wort „Squad“ im militärischen Sinn verwendet. Mittlerweile wird es umgangssprachlich auch in der Gaming-Szene oder unter Freunden benutzt. Was genau ein Squad ist und wie man den Begriff richtig verwendet, erklären wir hier.

Squad bedeutet „kleine Einheit“ oder „Trupp“

Das Wort „Squad“ ist ursprünglich die englische Bezeichnung für eine militärische Gliederungsform beziehungsweise Teileinheit. Im Deutschen nutzt man dafür den Begriff „Trupp“. Die Größe eines Squads ist grundsätzlich frei bestimmbar, allerdings definiert die US-Army ein Squad mit 4 bis 10 Soldaten. Bei der Bundeswehr ist ein Trupp 2 bis 8 Mann groß. Ab 9 Leuten wäre es dann eine Gruppe.

Während in der Bundeswehr ein Trupp die kleinste Teileinheit ist, ist es in der US-Army das „Team“. Von klein nach groß gibt es folgende militärische Teileinheiten in US-Army und Bundeswehr:

US-Army:

Team (max. 4 Soldaten)

(max. 4 Soldaten) Squad (2 Teams, max. 10 Soldaten)

(2 Teams, max. 10 Soldaten) Platoon (2 bis 3 Squads, max. 36 Soldaten)

(2 bis 3 Squads, max. 36 Soldaten) Company (3 bis 4 Platoons, max. 200 Soldaten)

Quelle: U.S.Department od Defense

Bundeswehr:

Trupp (2 bis 8 Soldaten)

(2 bis 8 Soldaten) Gruppe (2 bis 4 Trupps)

(2 bis 4 Trupps) Zug (13 bis 60 Soldaten)

(13 bis 60 Soldaten) Staffel (mehrere Züge oder Gruppen)

Quelle: Truppenteil (Wikipedia)

„Surival Squad“ oder „Survival Team“?

Gemäß der obigen militärischen Definition müsste die Serie „Survival Squad“ also eher „Survival Team“ oder „Survival Trupp“ lauten, allerdings klingt das vermutlich nicht so ansprechend für das Zielpublikum.

Der Begriff „Squad“ heute

Umgangssprachlich wird der Begriff „Squad“ im Deutschen oft synonym für „Crew“, „Gang“ oder auch „Team“ benutzt. Im Computer-Gaming bezeichnen Spieler ihre Teams oft als Squad. Letztlich meint man damit eine Gruppe von Freunden oder Zusammengehörige, die ein gemeinsames Ziel haben.

Beispiele für die Verwendung des Begriffs:

Mark: „Wer kommt morgen zum Treffen?“

Peter: „Das ganze Squad.“

Peter: „Das ganze Squad.“ Ulrike: „Wer flankiert links?“

Bertram: „Alpha-Squad erledigt das.“

Was ist „Squadgoals“?

Der Hashtag „Squadgoals“ kommt oft im Zusammenhang mit „Squad“ vor. Das bedeutet übersetzt „Team-Ziele“ oder „Gruppen-Ziele“. Das „Squad“ hat also „gemeinsame Ziele“, was sich in bestimmten Aktivitäten oder Meinungen zeigt.

Bitte bedenkt, dass „Squad“ nichts mit dem vierrädriges Kraftfahrzeug namens „Quad“ zu tun hat.

