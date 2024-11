Weihnachtszauber für Sammler: Funko-Pop-Adventskalender begeistern nicht nur Dragon-Ball-Fans

Ob Fortnite, Star Wars, Marvel oder Harry Potter: Die Firma Funko hat schöne Adventskalender mit Pocket Pops der Franchises im Angebot.

Vorfreude für Funko-Pop-Fans

Weihnachtliche Süßigkeiten gibt es teilweise schon ab August im Handel und mit den Adventskalendern geht es dann spätestens im Oktober los. Klassisch sind dabei die Schokoladen-Adventskalender, doch mittlerweile gibt es auch solche, die Spielzeug enthalten. So auch die verschiedenen Funko-Pop-Adventskalender, die sich an Serien und Filme anlehnen. Diese bieten Abwechslung von der täglichen Tafel Schokolade, die in klassischen Kalender zu finden ist. Welche Funko-Pop-Adventskalender zur Auswahl stehen, stellen wir euch hier vor.

Der Dragon Ball Z Funko-Pop-Adventskalender

Die Funko-Pop-Adventskalender sind alle ähnlich aufgebaut: Sie enthalten 24 Pocket Pops (Mini Funko Pops) zu bestimmten Themenwelten. Der Kalender selbst ist im Design des Franchises gehalten und kann als Kulisse verwendet werden. So beinhaltet der Dragon Ball Z Funko-Pop-Adventskalender beispielsweise 24 Pocket Pops, wie Son-Goku, Vegeta und Muten-Roshi. Spielt euer eigenes Abenteuer mit den Figuren oder stellt sie aus. Falls ihr ein Kallax von Ikea besitzt: Die Figuren passen perfekt in den Flascheneinsatz. Ansonsten gibt es bei Amazon auch günstige Plexiglas Displays, damit ihr eure neuen Funko Pops richtig in Szene setzen könnt.

Wenn ihr doch lieber selbst einen Kalender basteln wollt und nicht mehr viel Zeit habt, haben wir in unserem Video einige Inspirationen für euch.

Last-Minute-Adventskalender: 7 DIY Ideen

Adventskalender zu Fortnite, Star Wars und Marvel: So groß ist die Auswahl

Eine große Auswahl an Funko Pops findet ihr auf der Amazon Übersichtsseite. Natürlich findet ihr dort auch noch weitere tolle Adventskalender. Hier präsentieren wir euch eine Auswahl:

Marvel-Adventskalender: In diesem Kalender findet ihr einige Charaktere des MCU als Miniatur. Ebenso ist eine Weihnachts-Edition davon erhältlich mit festlich geschmückten (Anti-)Helden.

DC-Adventskalender: Der DC Kalender bietet Superhelden und Schurken, wie Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Joker und viele mehr, im weihnachtlichen Gewand.

Star-Wars-Adventskalender: Wer wollte nicht immer schon mal einen Darth Vader mit einer Zuckerstange statt einem Lichtschwert haben? Viele weitere Star Wars Charaktere mit weihnachten Details warten auf euch.

Pokémon-Adventskalender: Hier findet ihr eure liebsten Pokémon als süße Pocket Pops.

Harry-Potter-Adventskalender: Neben Harry, Hermine und Ron könnt ihr euch über weitere Pocket Pops aus der magischen Welt freuen.

Pixar-Adventskalender: Dieser Kalender präsentiert viele Charaktere aus den Pixar Filmen, wie Toy Story, Monster AG, Wall-E, Die Unglaublichen und viele mehr.

Fortnite-Adventskalender: Die beliebtesten Fortnite Figuren mit weihnachtlichem Touch sind in diesem Kalender vereint.

Countdown Adventskalender: In diesen Kalendern sind nur 12-13 Figuren enthalten, sie sind dadurch aber auch etwas günstiger. Es gibt sie von den Halloween-Episoden von den Simpsons, The Nightmare Before Christmas, bekannten Horrorfilm Charakteren oder weihnachtlichen-Marvel Figuren.

