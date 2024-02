„Wer stiehlt mir die Show?“ 2024: Kandidaten & Sendetermine

Die siebte Staffel der beliebten Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ hat gerade auf ProSieben begonnen. Alle Kandidaten und Sendetermine erfahrt ihr hier.

Das Erfolgsformat „Wer stiehlt mir die Show?“ (kurz: WSMDS) von Joko Winterscheidt ist zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms geworden und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Das Finale der sechsten Staffel verzeichnete allein über zwei Millionen Zuschauer. Da fragen sich viele Fans, welche Teilnehmer in der siebten Staffel mitmachen und was die Sendetermine der Show in 2024 sind. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos im Überblick.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 7: Kandidaten

Sarah Connor war Jurorin bei „The Voice of Germany“ und saß dort neben Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster. Mit über 7,3 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Interpretinnen Deutschlands.



war Jurorin bei „The Voice of Germany“ und saß dort neben Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster. Mit über 7,3 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Interpretinnen Deutschlands. Lena Meyer-Landrut hat das Unglaubliche geschafft, als sie 2010 als zweite in der Geschichte für Deutschland den „Eurovision Song Contest“ (ESC) gewann. Ihr Debütalbum erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Platz 1 der Charts.

hat das Unglaubliche geschafft, als sie 2010 als zweite in der Geschichte für Deutschland den „Eurovision Song Contest“ (ESC) gewann. Ihr Debütalbum erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Platz 1 der Charts. Klaas Heufer-Umlauf ist bekannt als eine Hälfte des Duos Joko und Klaas. Seine Liste an Auszeichnungen ist lang und umfasst unter anderem fünf deutsche Fernsehpreise sowie drei Grimme-Preise. Die Frage bleibt, ob er Joko nach der langjährigen Zusammenarbeit am besten einschätzen kann.

ist bekannt als eine Hälfte des Duos Joko und Klaas. Seine Liste an Auszeichnungen ist lang und umfasst unter anderem fünf deutsche Fernsehpreise sowie drei Grimme-Preise. Die Frage bleibt, ob er Joko nach der langjährigen Zusammenarbeit am besten einschätzen kann. Wildcard-Kandidat – jemand, der sich für die Show beworben hat und als Gast eingeladen wurde. Bei den Wildcard Kandidaten handelt es sich in der Regel nicht um Prominente.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 7: Sendetermine

Die sechs Folgen der Quizshow werden ab dem 11. Februar jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf dem Sender ProSieben ausgestrahlt.

Folge: 11. Februar 2024, 20:15 Uhr Folge: 18. Februar 2024, 20:15 Uhr Folge: 25. Februar 2024, 20:15 Uhr Folge: 3. März 2024, 20:15 Uhr Folge: 10. März 2024, 20:15 Uhr Folge: 17. März 2024, 20:15 Uhr

Alternativ kann man den hauseigenen Streamingdienst Joyn nutzen, um die Folgen von Staffel 7 jederzeit als Wiederholung anzusehen. Dort sind neben allen Folgen der vorherigen Staffeln auch einzelne Highlights der Sendung verfügbar. Allerdings ist dort zwingend ein Konto bei dem Streaming-Anbieter Joyn erforderlich. Dieses kann auf der Webseite kostenfrei erstellt werden.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Tickets

Die siebte Staffel ist bereits vollständig abgedreht und kann daher nicht mehr live erlebt werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit, zukünftig eine andere Staffel anzuschauen. Die Tickets für die Show werden über den offiziellen Partner von ProSieben, TV-Tickets, verkauft. Da die Karten erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sind, ist es ratsam, sich für den eTICKER mit seiner E-Mail-Adresse anzumelden. Die Eintrittskarten für die siebte Staffel kosteten 38,50 Euro, zuzüglich einer einmaligen Buchungsgebühr von 3,00 Euro. Ob dieser Preis auch für mögliche zukünftige Staffeln angesetzt wird, ist fraglich.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Darum geht es in der Sendung

Woche für Woche treten die Kandidaten in einer Quizsendung gegeneinander an, um den begehrten Titel des „Showdiebs“ zu ergattern. Es gibt acht Quiz-Kategorien, die in drei Gewinnstufen unterteilt sind. Nach jeder Stufe scheidet der Kandidat mit den wenigsten Punkten aus. Derjenige mit den meisten Punkten erhält eine Münze, die im Finale wichtig wird. Dort tritt der letzte verbleibende Kandidat direkt gegen den Moderator in einem Wissensquiz an. Der Moderator erhält grundsätzlich immer einen Punkt, unabhängig von seiner Antwort. Ist der Gegner allerdings der Überzeugung, dass der Moderator die korrekte Antwort nicht wusste, kann er mit seiner Münze die Eingabe aufdecken lassen. Hat der Moderator tatsächlich falsch geantwortet, darf der Gegner die Münze behalten, anderenfalls muss er sie abgeben. Das Spiel ist beendet, sobald der erste Teilnehmer fünf Punkte erzielt hat oder der Gegner keine Münze mehr besitzt.

Der Gewinner des Finales darf die kommende Sendung moderieren. Ist es die letzte Folge, hat man die Chance auf das Cover von dem Rätselheft „Rätsel-Karussell“ zu gelangen, welche am Tag nach der Fernsehausstrahlung im Straßenverkauf als Straßenzeitung verkauft wird.

In der letzten Staffel traten Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz gegeneinander an, um die Show zu stehlen. Schließlich ging in der letzten Folge Florian David Fitz als Sieger gegen Hazel Brugger hervor.