Joyn ohne Werbung sehen: Das sollte man wissen

Joyn ist ein Streaming-Dienst, über den ihr die Inhalte verschiedener TV-Sender wie ProSieben oder Sat.1 sowie viele exklusive Inhalte ansehen könnt. Bei einigen Streams erscheint Werbung. Lässt sich Joyn komplett ohne Werbung ansehen?

Joyn Facts

Vor allem beim kostenlosen Angebot muss man den Werbe-Spots vor oder während der Sendungen anschauen. Daneben gibt es noch den kostenpflichtigen Joyn-Plus-Account. Wie sieht es dort mit der Werbung aus?

Werbung trotz Joyn+?

„Joyn Plus“ bietet Zugriff auf viele exklusive Sendungen, die „Free“-Nutzer nicht anschauen können. Die meisten dieser Premium-Inhalte werden dann komplett ohne Werbung gezeigt. Bei einigen Filmen, Serien und Shows, die auch in der Free-Variante zugänglich sind, gibt es aber auch mit dem Bezahl-Account Werbepausen. Komplett werbefrei ist also auch „Joyn Plus“ nicht und es gibt keinen Weg, diese Werbung auszuschalten. Joyn gibt dafür lizenzrechtliche Gründe an.

Alle exklusiven Premium-Serien und -Filme sind komplett werbefrei .

. Inhalte aus dem Free-Programm sind jedoch teilweise auch für Plus-Nutzer mit Werbung ausgestattet. Das kostenlose Basis-Programm wird hierdurch finanziert. Allerdings sollen Premium-Nutzer weniger Werbeeinblendungen zu sehen bekommen als Gratis-Nutzer.

ausgestattet. Das kostenlose Basis-Programm wird hierdurch finanziert. Allerdings sollen Premium-Nutzer zu sehen bekommen als Gratis-Nutzer. Das betrifft aber nicht alle Sendungen. Demnach sind einige Free-Inhalte für Plus-Abonnenten werbefrei.

Die Inhalte lassen sich an der „Free“- der „Plus“-Markierung am Inhalt erkennen.

Manchmal sind auch nur einzelne Folgen oder Staffeln als Plus-Inhalt gekennzeichnet. Bei den restlichen Inhalten bekommt man also Werbung angezeigt.

Joyn PLUS+: Die Vorteile im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Weniger Werbung für Plus-Nutzer

Stellt ihr Werbung bei den exklusiven Joyn+-Inhalten fest, überprüft auch, ob ihr mit dem richtigen Konto angemeldet seid.

Falls ihr Joyn kostenlos nutzt und überprüfen wollt, wie der Dienst sich ohne beziehungsweise mit weniger Werbung anschaut, könnt ihr Joyn Plus im ersten Monat gratis testen. So habt ihr zum einen Zugriff auf die exklusiven Inhalte aus dem Joyn-Programm und könnt zudem vergleichen, ob und wie viel weniger Werbung Plus-Nutzer bei den Sendungen aus dem Free-Angebot zu sehen bekommen.