Xbox-360-Spiele auf Xbox Series X|S & One (S/X) spielen

Die Xbox Series X|S sowie ihr Vorgänger, die Xbox One (S/X), können über 500 Spiele der Xbox 360 abspielen. Welche Möglichkeiten es gibt und was ihr beachten müsst, um eure alten Xbox-360-Spiele auf den Xbox-Series- und Xbox-One-Konsolen zu spielen, erfahrt ihr hier.

Xbox-360-Spiele auf Xbox Series X|S & One (S/X)

Je nachdem, in welcher Form ihr einen kompatiblen Titel besitzt, unterscheidet sich das Abspielen von 360-Spielen auf der Series und One. Wenn ihr zuerst wissen wollt, welche Xbox-360-Titel überhaupt auf der Xbox Series X|S oder Xbox One (S/X) laufen, findet ihr hier die vollständige Liste aller abwärtskompatiblen Spiele:

Digitale Xbox-360-Spiele

Wenn ihr ein kompatibles Spiel digital auf der Xbox 360 erworben habt, sollte dieses auch unter den installierbaren Spielen auf Xbox Series und One zu sehen sein – solange ihr den gleichen Xbox-Account benutzt.

Drückt dazu einfach auf die Xbox-Taste eueres Controllers und wählt „Meine Spiele & Apps“ → „Alle Anzeigen“ aus. Geht auf den Reiter „Spiele“ und dann auf „Filter“. Wählt „Konsolentypen“ und hier „Xbox 360 und Original Xbox“ aus. Nun werden euch alle eure alten Titel angezeigt, die ihr herunterladen und spielen könnt.

Auch Xbox-360-Spiele auf Disk funktionieren auf der Xbox Series X und One (S/X). Ein direktes Abspielen über die DVD ist aber nicht möglich. Wenn ihr die Spieledisk eines kompatiblen Titels einlegt, bekommt ihr auf der Startseite die Option „Disk installieren“ angezeigt, um das Spiel in der für die Xbox One angepassten Variante herunterzuladen. Sobald das 360-Spiel auf der Xbox heruntergeladen wurde, könnt ihr es starten. Hierbei muss jedoch immer die korrekte Disk zur Authentifizierung im Laufwerk liegen. Die Konsolen ohne Laufwerk (Xbox Series S & Xbox One S All-Digital) unterstützen diese Methode leider nicht.

Xbox-360-Spiel im Xbox Store kaufen

Solltet ihr einen älteren Titel nachholen wollen, den ihr bisher nicht besitzt, könnt ihr viele der abwärtskompatiblen Spiele im Xbox Store digital kaufen. Sucht dazu einfach im Xbox Store nach dem jeweiligen Titel. Alternativ findet ihr unter dem Tab „Spiele“ im Xbox Store auch die Kategorie „Abwärtskompatibel“. Hier könnt ihr euch ebenfalls alle kompatiblen Xbox-360-Spiele anzeigen lassen.

Hintergrund

Anfangs stand das Feature Abwärtskompatibilität überhaupt nicht auf dem Plan der Xbox One. Da man bei dem Schritt von Xbox 360 zu Xbox One von einer PowerPC-Architektur zu einem x86-Prozessor wechselte und die Konsole auch sonst stark von ihrem Vorgänger abwich, war eine hardware-basierte Abwärtskompatibilität nicht möglich.

Jedoch wünschten sich viele Xbox-Fans diese Funktion. Für Microsoft war es dazu eine weitere Möglichkeit, um das etwas angeschlagene Vertrauen in der Gaming-Community zurück zu gewinnen. Zwei Jahre nach dem Konsolenstart, kündigte man deswegen auf der E3 2015 an, dass die Xbox One mit dem Herbstupdate zu knapp 100 Xbox-360-Titel abwärtskompatibel sein wird. Weitere kompatible Titel wurden monatlich per Update hinzugefügt. 2017 folgte dann die Abwärtskompatibilität zu ausgewählten Titeln der ersten Xbox.

Im Juni 2019 sollte vorerst das letzte Update zur Abwärtskompatibilität der Xbox One erscheinen. Zum 20-jährigen Jubiläum kamen im November 2021 aber nochmal über 70 Xbox-360- und Original-Xbox-Titel hinzu, die jetzt auf Xbox Series X|S und der Xbox One (S/X) gespielt werden können. Insgesamt sind über die 6 Jahre mehr als 620 Spiele der Xbox und Xbox 360 per Emulation spielbar gemacht worden.

