Zombicide trifft Marvel: In diesem Brettspiel sind Superhelden das Grauen der Menschheit

Werden Marvel-Helden zu Zombies, schwebt die Welt in großer Gefahr. In diesem aufregenden Brettspiel müsst ihr in die Rolle der Schurken schlüpfen.

Marvel-Fans aufgepasst: Im Brettspiel „Marvel Zombies“ könnt ihr gegen eure Lieblingshelden ankämpfen. Schlüpft in die Rolle eines infizierten Helden auf der Mission, eine schreckliche Zombie-Pest auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das Brettspiel, das im letzten Jahr erschienen ist, könnt ihr unter anderem bei Amazon kaufen.

Für wen sich das Brettspiel eignet

„Marvel Zombies“ richtet sich an ein bis sechs Spieler ab 14 Jahren. Vor allem ist das Game natürlich für Marvel-Fans geeignet, die ihre Lieblingshelden auf dem Spielbrett sehen möchten. Dazu gehören unter anderem Iron Man, Captain America, Hulk und Spider Man und weitere Mitglieder der S.H.I.E.L.D. Wer die bisherigen „Zombicide“-Spiele mochte, wird sich an dieser besonderen Edition vermutlich ebenfalls erfreuen können.

Die Marvel-Variante verabschiedet sich jedoch vom typischen Konzept der Spielereihe. Anstatt die Zombieapokalyse aufzuhalten, werdet ihr selbst zu Untoten, die sie verbreiten. Das Ziel ist es, Missionsziele zu erreichen, eure Feinde zu besiegen und vor allem euren Hunger zu stillen! Das Eliminieren von Feinden und das Verschlingen von Zivilisten macht euch mächtig. Aber je mehr Gefahr ihr darstellt, desto mehr Kräfte werden geschickt, um euch zu jagen ...

„Marvel Zombies“: Erweiterung für noch mehr Spielspaß

Die geschätzte Spieldauer von „Marvel Zombies“ beträgt 60 Minuten. Ihr könnt das Game aber noch umfangreicher gestalten, in dem ihr euch die Erweiterung „Guardians of the Galaxy“ sichert. Damit wird das Grundspiel um die Crew der „Guardians of the Galaxy“ und dem zombifizierten Superschurken Thanos ergänzt. Insgesamt gibt es 11 neue Figuren, 8 Charakterbögen und 20 Minikarten. Auch hier beträgt die Spielzeit 60 Minuten und eignet sich für Spieler ab 14 Jahren.

