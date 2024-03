Zu viele Bugs gefixt: Palworld-Entwickler entschuldigen sich

Fehlerbehebungen sind eigentlich etwas Gutes. Im Falle von Palworld haben sich die Entwickler nun aber genau damit unbeliebt gemacht.

Palworld war der Überraschungshit des Jahres. Das Open-World-Survival-Spiel, das gerne als „Pokémon mit Waffen“ bezeichnet wird, brach schon kurz nach der Veröffentlichung einen großen Rekord: Mehr als zwei Millionen Spieler auf Steam waren gleichzeitig in der bunten Fantasy-Welt unterwegs.

Mittlerweile verzeichnet der Titel nicht mehr ganz so viele Spieler, trotzdem ist Palworld noch immer sehr beliebt. Einer der Gründe dafür ist sicherlich der Fleiß der Entwickler, das Spiel ständig mit neuen Updates zu versorgen. Da sich Palworld noch im Early Access befindet, werden dabei vor allem Bugs behoben. Kurioserweise mussten die Entwickler dafür nun eine Entschuldigung abgeben.

Wie ihr euch in Palworld schnell hochlevelt und so richtig durchstartet, verraten wir euch im Video.

Palworld-Spieler verärgert, wollen Bug zurück

Worum geht es? Am 26. Februar erschien die Update-Version 0.1.5.0 für den PC. Diese behebt einige spezifische Fehler, wie zum Beispiel, dass Pals in der Umgebung stecken bleiben. Aber auch andere allgemeinere Probleme sollten damit behoben werden, um insgesamt ein flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen. Doch in ihrem Eifer fixten die Entwickler auch einen bestimmten Bug, den Nutzer gerne weiterhin im Spiel gehabt hätten.

Bisher war es nämlich möglich, die verschiedenen Turmbosse in Palworld zu fangen. Man konnte sie wie normale Pals arbeiten lassen oder im Kampf einsetzen. Ihr einzigartiges Design machte die Turmbosse bei den Spielern äußerst beliebt. Daher hagelte es auch an Kritik, als die „Funktion“ entfernt wurde und die Entwickler sahen sich gezwungen, auf der Plattform X eine Entschuldigung abzugeben.

So reagierten die Entwickler

„Wir entschuldigen uns für die versehentliche Behebung eines Fehlers“, schrieben die Entwickler in ihrem Post einen Tag nach der Veröffentlichung des Updates. Ob sie den vermeintlichen Fehler in einem zukünftigen Patch zurückbringen, ist nicht bekannt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um das erste Feature, dem Palworld-Spieler nachtrauern. Nachdem das Spiel überarbeitet wurde, wünschen sich die Fans nun mehr als 20 gestrichene Inhalte zurück.