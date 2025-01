80er oder nicht? Was passt in das Kultjahrzehnt (Quiz)

Holt den Walkman raus, packt „Like a Virgin“ von Madonna rein und stellt euch auf eine Zeitreise wie in „Zurück in die Zukunft“ ein, wenn ihr euch mental für unser 80er-Jahre-Quiz eingrooven möchtet. Egal, ob ihr eure Jugend mit Haarspray und Schulterpolstern auf der Tanzfläche oder mit einem Stapel Floppys vor dem Röhrenmonitor verbracht habt, wenn ihr dieses Jahrzehnt miterlebt habt, werdet ihr sicher auch eine hohe Punktzahl abräumen können – oder habt ihr schon alles von damals vergessen?

Schlüpft in eure Neon-Outfits oder setzt den Protonenrucksack auf, wir gehen jetzt ein paar popkulturelle Geister der Vergangenheit jagen. Schafft ihr es, alle Fragen richtig zu beantworten oder müsst ihr euch am Ende doch nochmal in den DeLorean setzen, um die Fehler eures Vergangenheits-Ichs zu beseitigen? 🚗💨