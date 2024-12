Aus aktuellem Anlass: ARD ändert kurzfristig das Programm

Die ARD lässt am Montag, dem 09. Dezember, die Sendung „Hart aber fair“ ausfallen und zeigt stattdessen eine Dokumentation. Grund dafür ist der 60. Geburtstag von Fernseh-Legende Hape Kerkeling.

Für Kerkeling ändert die ARD das Programm

Die ARD ändert auf den letzten Drücker das Abendprogramm für Montag, den 09. Dezember. Anstatt dem Polit-Talk „Hart aber fair“, läuft um 20:15 Uhr die Dokumentation „Hape Kerkeling – Total normal“. Anlass ist der 60. Geburtstag des Komikers. Und damit nicht genug: Um 21:45 Uhr folgt der Spielfilm „Der Junge muss an die frische Luft“, der auf der Autobiografie von Kerkeling basiert.

Weiter gehts um 23:55 Uhr mit einem Best-of seiner beliebtesten Sketche.

Übrigens feiert nicht nur die ARD den Entertainer, auch der WDR und der NDR machen mit. So läuft am Samstag, dem 07. Dezember der Film „Kein Pardon“ um 20 Uhr beim WDR. Am Sonntag, dem 08. Dezember zeigt der Sender dann um 22:45 Uhr die Komödie „Samba in Mettmann“.

Der NDR begnügt sich indessen mit dem Samstag und zeigt ab 22:15 Uhr die deutsche Fernsehkomödie „Club Las Piranjas“ und im Anschluss vier Folgen der Comedyserie „Total normal“.

Der Werdegang von Komiker Hape Kerkeling

Hape Kerkeling wurde 1964 in Recklinghausen geboren und ist einer der bekanntesten deutschen Entertainer, der vor allem als Komiker, Schauspieler, Autor und Moderator berühmt wurde.

Seine Karriere begann in den 80er-Jahren im deutschen Fernsehen mit der Satire-Show Känguru, bevor er dann 1984 als Moderator der Sendung „Total normal“ nationale Bekanntheit erlangte. Mit kultigen Figuren wie Horst Schlämmer und humorvollen Parodien etablierte er sich als einer der populärsten deutschen Comedians.

Darüber hinaus leiht er in der deutschen Fassung dem Pandabären Po aus der erfolgreichen Animationsfilmreihe Kung Fu Panda seine Stimme. Der vierte Film lief Anfang des Jahres im Kino.

