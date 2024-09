Aus aktuellem Anlass: Sat.1 ändert kurzfristig das Programm

Sat.1 wird die für Donnerstag geplante Show „Was ist in der Box?“ mit Luke Mockridge nicht wie geplant ausstrahlen. Grund ist ein viraler Clip, der den Komiker dabei zeigt, wie er sich über Menschen mit Behinderung lustig macht.

Clip killt das Comeback von Luke Mockridge

Sat.1 ändert kurzfristig das Programm für Donnerstag, den 12. September. Ursprünglich sollte an diesem Abend die neue Show „Was ist in der Box?“ mit Luke Mockridge starten. Das wird nun nicht mehr passieren.



Übers Wochenende hat sich ein Ausschnitt aus dem Podcast „Die Deutschen“ in den sozialen Medien verbreitet. Mockridge war dort Mitte August zu Gast und äußerte sich negativ über Menschen mit Behinderung im Kontext der Paralympics, die vom 28. August bis zum 8. September in Paris stattfanden.



Besonders ein Zitat von Mockridge sorgte für eine Welle der Empörung:

Es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.

Hier könnt ihr euch den besagten Clip auch nochmal in voller Länge ansehen:

Das mediale Echo im Netz war gewaltig und überwiegend einstimmig: Die Mehrheit der User auf X (ehemals Twitter) waren schockiert und angewidert von den menschenverachtenden Äußerungen von Mockridge. In diesem Zusammenhang wurde oft auch der offizielle X-Account von Sat.1 verlinkt.



Der Sender hat inzwischen reagiert und das geplante Comeback des Komikers abgesagt. In der offiziellen Stellungnahme des Senders heißt es:

Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu Recht empören, passen nicht zu unseren Werten. (Quelle: DWDL

So reagiert Mockridge auf den Shitstorm

Luke Mockridge hat sich indessen über seinen Instagram-Account für die Aussagen entschuldigt. Es sei demnach nicht seine Absicht gewesen, sich über Menschen Behinderung lustig zu machen. Außerdem fügt er hinzu:

Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen habe ich immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln, und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid.

In den Kommentaren kommt dieses Statement allerdings nicht besonders gut an. Dort wird seine Entschuldigung als schlechter Witz wahrgenommen.



Was Sat.1 übrigens stattdessen auf dem Sendeplatz um 23 Uhr zeigt, steht noch nicht fest. Wir halten euch auf dem Laufenden.

