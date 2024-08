Comeback von Stefan Raab: Neue Show nimmt TV Total ins Visier

TV-Legende Stefan Raab plant angeblich eine neue Show. Allerdings nicht mehr mit ProSieben, sondern Rivale RTL. Ein Insider erkennt in dem Vorhaben einen Angriff auf Raabs altes Format TV Total.

Plant Stefan Raab eine neue Show mit RTL?

Am 14. September steigt TV-Legende Stefan Raab ein weiteres Mal gegen Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Ring. Bei diesem TV-Event soll es aber nicht bleiben. Laut einem Bericht der Bild will Raab im Anschluss eine neue Show an den Start bringen. Besonders pikant: Das neue Format soll nicht bei Raabs früherem Stammsender ProSieben laufen, sondern beim Rivalen RTL.



Und es kommt noch besser: Die neue Show bekommt demnach den Sendeplatz um 20:15 Uhr am Mittwochabend – also zur selben Zeit wie TV Total.

Laut einem Insider, der mit der Bild gesprochen hat, gleicht dieses Vorgehen einer Kriegserklärung an Raabs alte Heimat ProSieben. Vorausgesetzt, die Gerüchte um die neue Show bewahrheiten sich.



Klar ist allerdings, dass Raab mit Ex-ProSieben-Chef Daniel Rosemann vor Kurzem eine neue Produktionsfirma gegründet hat. Im Hintergrund passiert also einiges, die Frage ist nur, was genau?

Passend zum Boxkampf hat Raab auch seinen Instagram-Account reaktiviert:

9 Jahre später: Kommt Raab wirklich zurück?

Stefan Raab gilt als einer der größten Entertainer der deutschen Fernsehgeschichte. Von 1999 bis 2015 moderierte Raab die Late-Night-Show TV Total auf ProSieben, die inzwischen Kultstatus genießt und seit 2021 vom Moderator Sebastian Pufpaff fortgeführt wird.

Raab selbst zog sich 2015 weitestgehend aus der TV-Landschaft zurück. Er ist aber weiterhin als Produzent aktiv. Insofern ist es auch gut möglich, dass die vermeintliche RTL-Show zwar tatsächlich erscheint, er selbst aber gar nicht als Moderator auftreten wird. Gewissheit haben wir wohl erst im September, wenn der Boxkampf zwischen Raab und Halmich stattfindet.



RTL selbst hat sich zu den Gerüchten auch schon geäußert. Der Sender freue sich demnach auf das TV-Event am 14. September. „Alles Weitere kommentieren wir nicht“, heißt es (Quelle: DWDL).

