SchleFaz 2024 im TV: Sender, Termine und Folgen

Die Sendung „SchleFaZ“ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten) hat mittlerweile Kult-Status erlangt. Seit 2013 zeigt Oliver Kalkofe schlechte Filmproduktionen, die von ihm und Peter Rütten kommentiert werden. Nitro übernimmmt die Sendung, Ende August geht es endlich mit neuen Folgen weiter.

In den letzten 10 Jahren wurden über 160 Episoden der Sendung gezeigt. Im Dezember 2023 wird Tele 5 aber die letzten Ausgaben ausstrahlen. Die finale „SchleFaZ“-Ausgabe gab es am 22. Dezember im TV. Das ist aber nicht das endgültige Aus für das Format. Für 2024 gibt es einen Sender, der „SchleFaZ“ übernimmt. Am 30. August kehrt die Sendung ins deutsche Fernsehen zurück. Ihr könnt bei Nitro im TV einschalten. Für den Sender-Live-Stream benötigt ihr das RTL+-Abonnement (bei RTL+ ansehen).

SchleFaZ 2024 bei einem anderen Sender: Die Termine

Bei Tele 5 wird das Programm 2924 nicht mehr ausgestrahlt. Stattdessen übernimmt RTL das Rahmenprogramm für die mies-trashigen Filme mit Oliver Kalkofe. Ab dem neuen Jahr gibt es SchleFaZ im Free-TV bei Nitro (So kann man Nitro empfangen) sowie im Live-Stream-Programm von RTL+ (RTL+ gratis testen). Das sind die Sendetermine und Filme:

Freitag, 30.08.2024: S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette (1999)

Freitag, 06.09.2024: Aerobicide (1987)

Freitag, 13.09.2024: A*P*E (1976)

Freitag, 20.09.2024: Der Einzelkämpfer (1978)

Freitag, 27.09.2024: Sand Sharks (2012)

Freitag, 04.10.2024: Future Zone (1990)

Freitag, 11.10.2024: Die Schreckensmacht der Zombies (1977)

Freitag, 18.10.2024: Frankensteins Kung Fu Monster (1975)

Freitag, 25.10.2024: Octaman – Die Bestie aus der Tiefe (1971)

Freitag, 01.11.2024: Edgar Wallace – Der Gorilla von Soho (1968)

SchleFaZ live 2024

Daneben wird es auch noch einige Live-Termine geben. Die meisten Shows sind bereits abgelaufen, 2 Veranstaltungen der Reihe „Schöne Scheiße“ stehen aber noch an.

Donnerstag, 29.08.2024: Berlin, Columbiahalle

Montag, 28.10.2024: Duisburg, Theater am Marientor

Bei den Events werden Oliver Kalkofe und Peter Rütten die Kuriositäten der Filmgeschichte mit Live-Publikum feiern. In Berlin wird es die erste TV-Sendung mit dem Film „S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette“ geben, in Duisburg wird „Der Gorilla von Soho“ gezeigt. Daneben gibt es eine Party, Live-Musik und viele „Überraschungen“. Tickets für die Live-Shows gibt es ab 59,90 Euro bei Eventim. Eine Übersicht aller bisher gezeigten 164 SchleFaZ-Filme gibt es auf der Wikipedia-Seite zur Show.

