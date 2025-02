Bitter für Ubisoft: Trotz mehrfacher Verschiebung erscheint Assassin’s Creed Shadows zu früh

Eigentlich erscheint Assassin’s Creed Shadows erst in rund einem Monat – doch einige Spieler haben das Spiel wohl schon verfrüht in die Hände bekommen. In der Community kursieren neu-geleakte Bilder und Videos von Ubisofts Open-World-Kracher. Fans müssen sich deswegen nun unbedingt vor Spoilern in Acht nehmen.

Assassin’s Creed Shadows: PS5-Leak sorgt für Aufregung

Im Subreddit zu Gaming-Leaks und -Gerüchten kursieren derzeit brandneue Videos und Bilder zu Assassin’s Creed Shadows. Laut dem Post sind mehrere Exemplare des langersehnten Open-World-Hits verfrüht durch übereifrige Händler in den Umlauf geraten, dabei soll das Spiel offiziell erst am 20. März 2025 erscheinen.

Die Bilder, die im Reddit-Post von User Ajxtt gesammelt und verlinkt wurden, deuten darauf hin, dass Assassin’s Creed Shadows sowohl als physisches PS5-Spiel als auch im PlayStation-Store in digitaler Form geleakt wurde. Wie weit verbreitet dies ist, lässt sich aktuell allerdings nicht sagen.

Das Leak an sich besteht momentan nur aus einigen Bildern und einem kurzen abgefilmten Clip – deckt sich aber mit den Aussagen des YouTubers The Hidden One, der bereits vor einigen Tagen behauptet hat, dass ein Bekannter von ihm wegen eines PSN-Fehlers bereits Assassin’s Creed Shadows zockt. (Quelle: Eurogamer)

Laut des Leaks sollen die Animus-Anomalien aus Assassin’s Creed Valhalla auch in Shadows auftreten. Zudem fällt das erste Feedback positiv aus – obwohl der aktuellen Spielversion noch einige Fixes fehlen, wird das Open-World-Spiel als das Beste der Reihe seit Black Flag bezeichnet.

Ausgerechnet Assassin’s Creed: Ärgerlich für Ubisoft

Dass Assassin’s Creed Shadows verfrüht in den Handel gekommen ist, dürfte für Ubisoft ganz besonders nervig sein – schließlich hat der Publisher das Open-World-Spiel mehrfach verschoben, damit es mit mehr Entwicklungszeit noch etwas aufpoliert werden kann.

Auch für Fans der Reihe könnte der nächste Monat nun etwas heikel werden, denn mit geleakten Exemplaren des Spiels erhöht sich die Spoiler-Gefahr um ein Vielfaches. Wer Assassin’s Creed Shadows zum Release unvoreingenommen und ohne umfassenden Überblick über die Story spielen möchte, muss ab sofort online vorsichtig vorgehen.

