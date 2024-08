Black Myth - Wukong: Alle Skandha-Items finden

Relativ zu Beginn von Black Myth: Wukong könnt ihr bereits das erste Skandha-Item finden. Aber was hat es damit auf sich und wie viele gibt es von ihnen? Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte und verraten euch, wozu sie nützlich sind.

Skandha der Körperlichkeit – Fundort

Das erste Item ist das Skandha der Körperlichkeit. Es befindet sich in Kapitel 1, also auch dort, wo die Glocken-Nebenmission stattfindet. Reist nach Schwarzwindberg -> Wald der Wölfe -> Vordere Hügel.



Geht von dort aus den Weg so lange entlang, bis er sich öffnet und ein kleiner Wald erscheint. Dreht euch nach links und rennt zum Bach. Dort findet ihr das Item. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort:

Black Myth - Wukong: Skandha der Körperlichkeit – Fundort

auf YouTube

Skandha des Gefühls – Fundort

Für das zweite Item müsst ihr in Kapitel 2 die Nebenmission der Buddha-Augen abschließen. Sobald ihr am Ende der Questline den Boss besiegt habt, erhaltet ihr das Item Skandha des Gefühls. Im verlinkten Guide zeigen wir euch, wie ihr die Nebenquest erfolgreich beendet.

Skandha der Wahrnehmung – Fundort

Das dritte Item befindet sich in Kapitel 3. Also auch dort, wo ihr die Nebenmission des Schatzjägers und die Fuchs-Quest erhaltet. Reist nach Der Neue Westen -> Tal der Ekstase -> Achtsamkeitsklippe.



Dreht euch vom Rastpunkt nach rechts und geht bis zu dem dünnen Holzsteg. Springt vom Steg nach rechts herunter und lauft den Pfad so lange geradeaus, bis ihr am Item angelangt. Das folgende Video zeigt euch den kompletten Weg zum Gegenstand:

Black Myth - Wukong: Skandha der Wahrnehmung – Fundort

auf YouTube

Skandha der Geistesformation – Fundort

Das vierte Item befindet sich in Kapitel 4. Reist nach Die Spinnwebengrotte -> Spinnwebengrotte -> Die Reinigenden Quelle. Dreht euch vom Rastpunkt nach rechts und geht den Weg hinauf. Sobald sich der Pfad öffnet, könnt ihr links zur Quelle rennen. Geht über die Quelle hinweg, denn am Ende befindet sich der Gegenstand. Im folgenden Video zeigen wir euch den Weg:

Black Myth - Wukong: Skandha der Geistesformation – Fundort

auf YouTube

Skandha des Bewusstseins – Fundort

Das fünfte und letzte Item befindet sich in Kapitel 6. Um es zu bekommen, müsst ihr den Boss Riesen-Shingandang besiegen. Der geheime Boss spawnt nur, wenn die vorherigen 4 Skandhas in eurem Besitz sind. Das folgende Video zeigt euch den Weg zum Fundort und den kompletten Bosskampf:

Black Myth - Wukong: Skandha des Bewusstseins und Boss Riesen-Shingandang

auf YouTube

