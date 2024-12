Das ultimative Star-Wars-Game: 20 Spiele im epischen Duell

Von Weltraum-Schlachten bis Lichtschwert-Duelle: Star Wars-Spiele begeistern seit Jahrzehnten Millionen Fans. In einem epischen Turnier haben wir 20 legendäre Games gegeneinander antreten lassen – mit einem überraschenden Champion. Schaut euch die einzelnen Duelle oben in unserem Video an.

Von Outlaws bis Battlefront: Die härtesten Duelle der Star-Wars-Games

Im großen Turnier der Star-Wars-Spiele zeigt sich die beeindruckende Vielfalt des Franchise. Vom brandneuen Star Wars Outlaws bis zum kultigen Battlefront II (2017) kämpfen Action-Adventures gegen Strategiespiele, Shooter gegen Rollenspiele.

Besonders spannend sind die Duelle der Fan-Favoriten: The Old Republic begeistert mit seiner epischen MMO-Welt, während LEGO Star Wars durch seinen charmanten Humor besticht. Auch Klassiker wie Rogue Squadron und Dark Forces beweisen, dass alte Spiele nicht zwangsläufig schlechter sein müssen.

In den weiteren Duellen treffen echte Schwergewichte aufeinander: Der Taktik-Shooter Republic Commando begeistert mit seiner packenden Squad-Mechanik, während Empire at War epische Weltraum-Schlachten inszeniert.

Jedi Fallen Order: Der neue Stern am Star-Wars-Himmel

Am Ende setzt sich ein vergleichsweise junger Titel durch: Star Wars Jedi: Fallen Order von 2019 vereint das Beste aus vier Jahrzehnten Star-Wars-Gaming. Die Geschichte des Jedi Cal Kestis fesselt durch filmreife Inszenierung und emotionale Tiefe. Das anspruchsvolle Kampfsystem verbindet Lichtschwert-Action mit taktischer Finesse, während die Erkundung der verschiedenen Planeten an die besten Metroidvania-Spiele erinnert.

Fallen Order ist der verdiente Sieger, weil es die Star-Wars-Magie perfekt einfängt: Eine persönliche Geschichte vor dem Hintergrund galaktischer Konflikte, intensive Kämpfe und eine Atmosphäre, die den Spieler mitten in diese weit, weit entfernte Galaxie versetzt.

